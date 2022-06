La actitud de la procuradora general María Caruajulca dista mucho de la de su predecesor en el cargo, el defenestrado Daniel Soria. Mientras Soria denunció al presidente Pedro Castillo por ocultar información sobre sus visitas a la casa de Breña –hecho que le valió la destitución–, Caruajulca se quedó muda durante el interrogatorio fiscal al que se sometió el mandatario el 17 de junio. No hizo ninguna pregunta a Castillo sobre los graves hechos que se le imputan, de acuerdo a fuentes de este diario.

“La Procuraduría ha perdido autonomía”, dijo una fuente de ese sector a Perú21. Lo que notan los trabajadores de esa entidad es que María Caruajulca, designada en el puesto el 25 de febrero de este año, solo responde a las necesidades del Gobierno de Castillo; no defiende los intereses del Estado, como manda la ley. Una muestra es lo sucedido en la referida diligencia fiscal. Pero hay más.

La abogada ha bloqueado el Plan de Implementación de la Procuraduría General del Estado (PGE), que busca la independencia de todas las procuradurías a nivel nacional, al eliminar al equipo técnico encargado de esa misión. Lo dispuso a través de la resolución 138-2022-PGE/PG emitida el 8 de junio.

Era la oportunidad para que las procuradurías estén bajo la administración de la PGE y no dependan más de las municipalidades y gobiernos regionales. Actualmente, en provincia, los procuradores son designados por gobernadores y alcaldes, lo que limita la real fiscalización de sus gestiones.

Otra preocupación en la PGE es la presencia del procurador anticorrupción Javier Pacheco. De acuerdo a los informantes, las destituciones de personal y cambios drásticos dispuestos por Caruajulca suceden luego de las reuniones que ha sostenido en su despacho con Pacheco.

Las fuentes indicaron que Pacheco ha tenido citas con la procuradora durante la primera mitad de junio, época en la que la Procuraduría ad hoc para el caso Lava Jato presentó su informe de gestión.

El procurador anticorrupción Javier Pacheco. (Foto: GEC)

El 6 de junio, dos días antes de la presentación, Caruajulca destituyó a Pier Marzo, el director del Centro de Formación y Capacitación que estaba encargado de la organización del evento.

“La procuradora ordenó no mover ningún dedo, que nadie ayudara, que no se conteste ningún correo; en la Procuraduría ad hoc estaban desesperados porque no recibían respuesta”, indicó otra fuente.

La excusa de Caruajulca, conoció este diario, es que no estaba de acuerdo con los invitados a la ceremonia: los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez. “No me agradan”, señaló, según las fuentes.

Lo curioso fue constatar que días después, entre el 15 y 16 de junio, la procuradora general se lució sonriente en un taller organizado por Javier Pacheco, a quien en marzo último le elevaron el sueldo de S/11,000 a S/20,000.

Procuradora General del Estado, María Aurora Caruajulca Quispe, da inicio al segundo día del taller “Criterios para la determinación del monto de la reparación civil en los delitos de corrupción”. pic.twitter.com/JAn6vffPIf — Procuraduría Perú (@PGE_Peru) June 16, 2022

Pacheco ha sido citado por la Fiscalía de Lavado de Activos que dirige Vela. La lobista Karelim López señaló que este habría intentado cobrarle “10 mil dólares por asesoría” cuando por primera vez intentó ser colaboradora eficaz.

Las fuentes también refieren que el procurador anticorrupción no actúa solo, sino en coordinación con el premier Aníbal Torres, otro sindicado por López de haber “silenciado” al exsecretario presidencial Bruno Pacheco.

Tenga en cuenta

-En mayo, Javier Pacheco descartó la versión brindada por Karelim López. No obstante, según conoció este diario, no ha acudido a declarar ante la Fiscalía de Lavado de Activos pese a que fue citado como testigo.

-A Pedro Castillo se le investiga por encabezar una organización criminal que se repartió obras y puestos desde el MTC.

