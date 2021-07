Para Marcos Ibazeta, la designación de Guido Bellido como premier, con un proceso abierto por apología por Terrorismo, a favor de Sendero Luminoso, es una clara señal que el ideario de Vladimir Cerrón dueño de Perú Libre, empieza a ejecutarse.

“Yo no estoy tan sorprendido, pero con este primer ministro que no es conciliador y que pertenece a una ideología específica ya no me queda la menor duda, que el ideario de Cerrón se va a cumplir”, indicó.

Para el expresidente de la Sala Penal de casos de Terrorismo, ahora toca a las fuerzas políticas salir en defensa del sistema democrático que está en peligro.

“Siempre hay una intencionalidad, (...) y cito lo que dicen ellos: “hay que llegar al poder y crear las condiciones para mantenerse en el poder y con esas convicciones asegurar la sucesión en el poder”. Entonces, hay que meternos en la cabeza que estamos ante el inicio de un proceso de captura y empoderamiento hacia un totalitarismo que ponen en riesgo la democracia”, añadió.

Asegura que si el Congreso rechaza este gabinete encabezado por Guido Bellido, con un proceso abierto por apología al Terrorismo, el siguiente primer ministro podría ser aún más radical.

“Comienzan con Bellido, el próximo primer ministro va a ser más radical, así que a pensar muy seriamente y ahora sí, hay que tener a los partidos políticos en una alianza política inteligente, porque hay estrategias en desarrollo muy bien ensayadas(por parte de gobierno) entonces ya no podemos estar actuando con ingenuidad”, concluyó Ibazeta.

