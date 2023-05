Los 68 votos de aprobación que hace dos semanas obtuvo, en primera votación, el proyecto de ley que eleva de dos a cuatro años de prisión la pena por el delito de difamación, y que, en la práctica, constituye una amenaza para el ejercicio del periodismo y la libertad de prensa, se fueron diluyendo a lo largo del debate en la sesión plenaria matinal del Congreso.

Congresistas de las bancadas de Acción Popular, Alianza para el Progreso y Perú Bicentenario, que el jueves 4 de mayo avalaron la llamada ‘ley mordaza’, reconocieron que la iniciativa del legislador por Perú Libre, Segundo Montalvo, sí es una herramienta de amedrentamiento contra los periodistas, y reconocieron en la misma un ánimo de “revanchismo” y “vendetta”. Por esa razón anticiparon su voto en contra.

Ante la inminente derrota, Américo Gonza, otro perulibrista y presidente de la Comisión de Justicia que se encargó de dictaminar el proyecto, pidió un cuarto intermedio para, según dijo, subsanar algunas de las observaciones y “si se puede, mejorar este texto”.

Con ese gesto, trascendió, buscaba convencer a sus colegas de aprobar la norma. Finalmente, no obstante, solo planteó cambios en el sustento técnico pero no en la fórmula legal. Hasta el cierre de esta edición, el debate sobre el tema no se reanudó en el Pleno del Parlamento.

Revanchismo

A la sesión asistieron como observadores, desde las galerías, los representantes del Consejo de la Prensa Peruana y la Asociación Nacional de Periodistas. Desde Fuerza Popular reafirmaron su posición en contra de la norma. “La prensa debe sentirse siempre libre de ejercer su actividad y un Congreso que se presume democrático debe dar señales de respeto a la libertad de expresión”, sostuvo Hernando Guerra García, mientras que Eduardo Salhuana, portavoz de Alianza para el Progreso y quien hace dos semanas respaldó la iniciativa, esta vez tomó distancia de ella remarcando que ya existen mecanismos procesales que se pueden accionar frente a delitos contra el honor. Con matices, se sumaron a esta posición José Balcázar y Jorge Marticorena de Perú Bicentenario; también Ruth Luque de Cambio Democrático.

En la otra orilla, se ubicaron Renovación Popular, Perú Libre y otros bloques de izquierda. Cuestionados legisladores como Guillermo Bermejo, Guido Bellido, José Luna Gálvez, Elvis Vergara, Paul Gutiérrez, todos ellos denunciados en algún momento por los medios de comunicación e investigados algunos por el Ministerio Público por sus presuntos nexos con el terrorismo, corrupción o su participación en el grupo ‘Los Niños’, defendieron de manera cerrada la ‘ley mordaza’. ¿Coincidencia? No lo creemos.

SABÍA QUE

El abogado penalista y especialista en libertad de expresión Roberto Pereira sostuvo en Perú21TV que actualmente no hay ninguna desprotección legal frente a los delitos contra el honor.

Precisó que entre 2021 y 2023, la ANP ha documentado 109 querellas contra periodistas; en el 80% el querellante ha sido una persona con poder político o económico.