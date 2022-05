El exministro Juan Carrasco Millones se presentó ante la Comisión de Fiscalización del Congreso y, tanto ahí como ante la prensa, rechazó conocer o haber tenido alguna reunión con Karelim López, así como haber cometido algún acto irregular como funcionario público.

“Yo no me he reunido con esa persona, no la conozco, es una persona totalmente ajena a mis actividades, he sido fiscal por 12 años y durante ese tiempo he perseguido delincuentes. Si se somete a colaboración eficaz, es porque es un delincuente, el mejor ciudadano del país no se puede someter”, aseveró ante la prensa a la salida del Congreso.

Minutos antes, ante la Comisión de Fiscalización, el exministro del Interior y de Defensa del Gobierno de Pedro Castillo manifestó que no hubo acto ilícito alguno en el hecho de haber acudido al inmueble del pasaje Sarratea, en Breña, para buscar una reunión con Pedro Castillo.

Asimismo, rechazó haber conocido a Karelim López o que esta última lo haya implicado en algún acto irregular.

“En mi caso, Karelim López debería haber presentado el registro de llamadas, de qué manera se contactó conmigo para saber si iba a ir a la casa de Sarratea. Segundo, debería tener el contrato de locación que supuestamente le iba a entregar. Tercero, debió haberse entrevistado conmigo si estuvo más de 40 minutos en la casa y no se ha entrevistado conmigo, no me ha visto. ¿Cómo puede decir que hay una vinculación con esa persona”, manifestó el exfiscal.

Juan Carrasco precisó que él no está siendo investigado por el Ministerio Público y, por ende, no incurre en ninguna controversia al comentar la investigación contra Karelim López o las reuniones de Breña.

“No he cometido ningún hecho delictivo [...] Necesitamos hablar con la verdad que se construye con pruebas directas o indirectas y, en mi caso, no hay ninguna prueba que haya cometido ningún ilícito penal o infracción administrativa”, concluyó.

Carrasco Millones se presentó ante Fiscalización luego que el primer ministro, Aníbal Torres, hiciera lo propio para precisar las circunstancias en las cuales se reunió con Bruno Pacheco en una calle de San Borja.

