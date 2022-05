Tobey Maguire es uno de los más recordados actores que le dio vida a Spider-Man, y en la tercera entrega de su saga, una escena en donde baila por las calles de Nueva York no gustó a los fans, considerado como uno de los momentos más malos de la saga. Sin embargo, sigue siendo recordada, casi como el conocido dicho “es tan malo que es bueno”.

Ahora, el director ha regresado a Marvel con Doctor Strange en el Multiverso de la Locura y ha hablado acerca de la escena de Spider-Man 3 de 2007 y la escena del ‘bailecito’ de Peter Parker, encarnado por Tobey Maguire.

“Bueno, queríamos que fuera divertido, en realidad. Era la versión de Peter Parker, este niño cojo, de cómo debe ser ser su yo malvado. Pero está tan azotado. Está tan fuera de sí que esa es su opinión. Y eso no fue bien recibido por la audiencia. Pero eso es lo que estábamos tratando de hacer. Así que no me sorprende que a la gente no le guste… ¡Me alegro de que la gente lo encuentre divertido! Queríamos que fuera divertido”, comentó Raimi.

Y es que Peter Parker en esta escena estaba siendo influenciado negativamente por el simbionte Venom, y su traje negro, por lo cual anda bailando por Nueva York sin que le importe la reacción de los ciudadanos.

En cuanto a Sam Raimi, ahora que regresó con Doctor Strange al cine de superhéroes de Marvel, muchos le consultan sobre la razón por la cual Spider-Man 3 fue el final obligado de la saga y si tiene en mente darle un final digno con una cuarta entrega.

El director siempre comentó que le impusieron al personaje Venom como villano principal, algo que él mismo no tenía en mente, provocando que el tercer acto sea muy largo y aletargue la película, causando un efecto negativo en la transición de los actos.

VIDEO RECOMENDADO:

