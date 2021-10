Para el legislador José Cueto, de Renovación Popular, el respaldo del congreso para la jefa del gabinete depende de las decisiones que Mirtha Vásquez asuma antes de acudir al pleno, el cambio del ministro del Interior y del ministro de Educación es lo que espera.

Perú21TV conversó con el legislador José Cueto de Renovación Popular sobre la cuestionada presencia del ministro del Interior Luis Barranzuela en el gabinete Vázquez y cuánto influirá que la premier acuda al congreso sin realizar cambios.





“La presencia de Barranzuela como ministro del Interior, pone en riesgo al gabinete Mirtha Vásquez. Yo espero que cuando la premier acuda al congreso, por lo menos vaya sin Barranzuela ni Gallardo en el gabinete, ya que están ahí para cumplir cuestiones particulares del partido y no para los tres millones de peruanos. Estamos evaluando las decisiones en la bancada”, explicó.

Así mismo el legislador expresó que la premier Vásquez no es creíble, cuando indica desconocer sobre los cuestionamientos del flamante ministro del Interior. Cueto se preguntó qué más tiene que evaluar la jefa del gabinete para tomar una decisión sobre Barranzuela.

“Si bien la premier Vásquez ha dejado claro que ella no ha propuesto al ministro del Interior, mínimo debió averiguar si Barranzuela es una persona idónea para el cargo. Que nadie de ese entorno conozca el ‘currículo’ del ministro Barranzuela, yo lo dudo, no le creo a la premier. Todo está claro, lo que sigue apareciendo , sus antecedentes y todo lo que involucra una cartera como la del Interior. Aquí hay un claro conflicto de intereses y su hoja de vida no da ninguna confianza de que la información a la que tenga acceso no sea mal utilizada”, advirtió.