Su protectora. En exclusiva, Panorama puso al descubierto conversaciones de WhatsApp entre la congresista de Perú Libre, Kelly Portalatino, y el prófugo de la justicia, Vladimir Cerrón, a quien le da instrucciones permanentes para mantenerse escondido y no ser capturado por la Policía Nacional.

Estas comunicaciones se habrían dado durante el mes de enero de este año. En uno de los chats, la parlamentaria le dijo a Cerrón: “Urgente, tema formal. Tema fiscal”. Y dos minutos después le escribió en señal de alerta: “Cambia de ubicación, toma tus providencias, no te expongas”.

En un tercer mensaje con la aparente intención de que la conversación se vuelva más segura y secretas, le escribe “Telegram”, una aplicación más segura que WhatsApp.

La réplica de Cerrón llegó dos días después, cuando le escribió: “¿Te llamo?”. Según el dominical, las comunicaciones fueron descubiertas por uno de los trabajadores de la legisladora en una computadora que ella usaba.

Panorama buscó a Kelly Portalatino para obtener su versión: “Yo quiero dejar sentado que siguen estigmatizando a la mujer, viéndolo como un acto de machismo. Espero que no se dé a ningún acto de estar editando, particularmente voy a dar la entrevista presencialmente”.





Portalatino, quien se presentó esta noche en una entrevista con Punto Final, rechazó “categóricamente” las imputaciones en su contra relacionadas con el fugitivo: “No tengo comunicación con el doctor en la actualidad. No puedo precisar desde cuándo. Ha sido una persecución política. El doctor y toda la militancia de Perú Libre no lo consideran prófugo, sino que está en mejor resguardo”.

“Esa es mi posición, nadie la puede quebrantar [...] Él tiene derecho a resguardar su vida, es asesoría de su abogado [...] Todos los que somos de izquierda vamos a ser perseguidos políticos [...] Me allano a todo tipo de investigaciones que se tengan que dar”, zanjó.

Hace días se difundieron audios en los que Cerrón le decía “te amo” a Portalatino.

Consultada sobre ello, dijo: “Yo me siento halagada, que una persona culta, una persona líder de un partido político, y también catalogado de izquierda socialista internacional, tenga algunas situaciones que le agraden. Cualquier mujer se sentiría halagada. En ese sentido, no podemos estigmatizar a la mujer, no podemos discriminar a las mujeres”.

