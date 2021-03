El almirante José Cueto Aservi aspira llegar al Parlamento postulando con el Nº 9 de Renovación Popular. Ha sido comandante general de la Marina y jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Asimismo, tuvo a su cargo las operaciones antiterroristas en la zona del VRAEM que permitieron la captura de los cabecillas senderistas Alipio y Gabriel.

Considerando su experiencia en la lucha antisubversiva, ¿el tema está incluido en su plataforma electoral?

Está dentro del plan de gobierno. Hay muchos proyectos que pretendemos consensuar relacionados a las Fuerzas Armadas, la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico. Lo primero que vamos a hacer es cerrar el tema sobre esta decisión que está pendiente en el TC respecto a la equivalencia de las pensiones. En paralelo, vamos a eliminar el decreto que se dio en el gobierno de Ollanta Humala que creó un tercer sistema de pensiones y eso va de la mano con repotenciar la Caja de Pensiones Militar Policial para darle sostenibilidad financiera a mediano y largo plazo.

¿Hay alguna propuesta para mejorar la atención en los hospitales de la Policía y las Fuerzas Armadas?

La problemática de salud es compleja y transversal a todos los sectores. Lo primero que vamos a hacer, de llegar al Congreso, es formar una comisión que investigue todo lo que ha pasado con las vacunas contra el COVID; Vizcarra, Zamora, todos deben ser investigados. Hay también un tema que muchas veces no se toca, pero es importantísimo y es el de la calidad del aire. La ley obliga a tener ciertas calidades de aire en los laboratorios donde se tienen que hacer las medicinas, etc. Por otro lado, me da mucho gusto que la rectoría de los centros de salud haya regresado al Minsa, era un tema pendiente porque en la mal llamada descentralización, cada gobernación es un mini-Estado y hay una dirección regional que hace y deshace cuando el rector de todo el tema de salud tiene que ser uno solo, para eso existe el ministerio.

¿Ustedes plantearán cambios en el proceso de descentralización?

Efectivamente, es una de las partes que vamos a manejar en reforma del Estado. Se van a mudar varios ministerios a las regiones para empezar realmente un proceso de descentralización porque lo que hemos tenido ha sido un fracaso. Le han entregado la plata a cada gobernador, que es un pequeño feudal con su región y hace lo que buenamente cree.

¿Considera que algunas competencias deben regresar al Ejecutivo?

Yo creo que sí. Por ejemplo, en salud que la rectoría regrese al Ministerio de Salud, o en el tema de infraestructura también; para eso proponemos crear el Ministerio de Infraestructura.

VIDEO RECOMENDADO:

La Segunda Guerra Mundial y sus efectos en la economía