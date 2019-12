El ministro de Agricultura y Riego, Jorge Montenegro, anunció que en las próximas horas saldrá un pronunciamiento formal por parte del Ejecutivo sobre el tema de la alta tasa de casos de feminicidio y violencia contra la mujer en el país.

“En los próximos días se presentará este plan, será el sector correspondiente el que deba responder sobre él. Nosotros no podemos ser indiferentes. Todos los sectores tenemos que estar involucrados, todos debemos impulsar para que estos feminicidios empiecen a disminuir, para eso tenemos que trabajar en educación, en lineamientos claros, en acciones correctivas, como en el caso de la Policía. El ministro (Carlos) Morán, en la sesión del Consejo de Ministros, ha dado a conocer una serie de lineamientos”, dijo a RPP.

“El tema de los feminicidios no viene de ahora, sino de tiempo atrás. Eso no es una justificación, se están haciendo las enmiendas y las modificaciones necesarias. En las próximas horas saldrá una exposición expresa sobre este tema, no solo sobre el tema de la mujer en sí, sino sobre una serie de sectores como la educación. Nuestro enfoque es el de trabajar en todo lo que podamos”, agregó Montenegro.

Esto se da luego de la polémica por las declaraciones de la ministra de Justicia y Derechos Humanos, Ana Teresa Revilla, el pasado martes 24 de diciembre, cuando un periodista de Canal N le formuló una pregunta sobre el feminicidio de Jesica Tejeda, perpetrado por su pareja, Juan Huaripata, en el distrito de El Agustino. La ministra respondió: “Lamento fastidiarlo, pero en verdad, hoy en día y en este momento estoy en pleno momento de Navidad. Lamentablemente, en este momento no".

Sobre estas declaraciones, el jefe de Estado, Martín Vizcarra, dijo que "todo acto se tiene que evaluar. [...] Estoy retornando a Lima y vamos a ver el tema específico de estas declaraciones, que obviamente nosotros no las aceptamos”.

En una entrevista dada a El Comercio, la ministra Revilla pidió disculpas por la respuesta que dio a la televisión. “Yo tampoco respaldo mis declaraciones. Esas declaraciones son desafortunadas. Pero estoy explicando ahora por qué se dieron”.

“Realmente pido disculpas por no haber estado preparada para responder en ese momento como se esperaba como autoridad, pero lo repito: me tomaron de sorpresa. Y no tengo experiencia política. Tengo experiencia técnica, vengo de muchos años de trabajo con el Estado, con ONG, académico, es diferente. No tengo la experiencia política que tiene cualquier persona que ha trabajado en un espacio político más intensamente”, afirmó.