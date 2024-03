En el Día Internacional de la Mujer, Ipsos preparó una encuesta para Perú21 que revela que, si bien las mujeres peruanas vienen superando brechas y logrando avances en sus derechos, todavía persisten las situaciones de violencia en todas sus formas, estereotipos de género, machismo y desigualdad.

Según el estudio, los tres principales problemas que las peruanas afrontan son: el acoso sexual (55%), la violencia física (34%) y la violencia psicológica (33). “Las respuestas reflejan una realidad cotidiana. Nuestro país enfrenta altos índices de violencia contra las mujeres. El acoso sexual en el ámbito público, transporte y calle, suele ser una de las problemáticas que más afectan a niñas, adolescentes y mujeres”, refiere Diana Portal, adjunta para los Derechos de la Mujer de la Defensoría del Pueblo.

Los datos muestran el incremento en la percepción del acoso sexual, considerado un delito tras el feminicidio de Eyvi Ágreda, pues en su medición de 2018 esta problemática alcanzaba un 47%. Esto evidencia, subraya Portal, que más mujeres están denunciando estos casos, pero, a la vez, hay un aumento de estos hechos de violencia por los límites del acceso a la justicia.

La encuesta plantea tres interrogantes claves que ayudarán a entender por qué el machismo está enraizado en la cultura peruana: Si una mujer se pone minifalda y un hombre la acosa, ¿qué tan culpable es la mujer? Un 60% responde que nada culpable frente a un 13% que la considera totalmente culpable. Si una mujer va a una fiesta sola y la violan, ¿qué tan culpable es la mujer? Un 59% sostiene que nada culpable, mientras que un 15% indica que totalmente culpable. Si una mujer le saca la vuelta a su pareja y al descubrirla él le pega, ¿qué tal culpable es la mujer? Un 33% contesta que nada culpable, pero un 25% sostiene que es totalmente culpable.

Estas respuestas, principalmente la última, encienden las alarmas, destaca Portal. “Cuando se analizan las respuestas de los agregores sobre por qué mataron a sus parejas, las respuestas en un 95% son: por la conducta de la víctima, porque me fue infiel, porque sospechaba que me fue infiel, porque no quiso tener relaciones sexuales conmigo, porque terminó la relación o no quería retomarla”, explica.

Asimismo, un 44% y un 51% conoce a alguna mujer de su entorno víctima de violencia física o psicológica, respectivamente. “La violencia no se reconoce. Las cifras de violencia psicológica rondan en un 70%, lo normalizamos, no nos damos cuenta. Para que sea violencia tienes que estar sangrando en la calle. Y no es así. Tenemos derecho a vivir una vida digna, libre de malos tratos, refiere Marta Rondón, psiquiatra consultora del Instituto Nacional Materno Perinatal (INMP).

Además, un 19% de los encuestados dijo que está de acuerdo con que una mujer necesita ser madre para realizarse en la vida, frente a un 79% que señaló estar en desacuerdo.

En tanto, un 21% menciona estar de acuerdo con que los feminicidios son como cualquier otro tipo de asesinato, mientras que un 75% rechaza esta afirmación.

De acuerdo al estudio, un 52% considera que existe una desigualdad entre mujeres y hombres en términos de derechos sociales, políticos y/o económicos, frente a un 45% que opina lo contrario.

Finamente, un resultado esperanzador es que un 84% de personas encuestadas respondió que la igualdad de género es bueno tanto para mujeres como para hombres, frente a un 4% que manifestó que solo favorece a las mujeres.





