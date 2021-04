Las noticias falsas ya no solo involucran a candidatos a la Presidencia, sino también a excontendores de la carrera electoral. Esto es lo que se ha podido observar luego de que recientemente se difundiera en redes sociales un comunicado falso de un supuesto apoyo a Pedro Castillo de parte de Jorge Chávez Álvarez, el excandidato a la segunda vicepresidencia de Victoria Nacional y expresidente del Banco Central de Reserva (BCR). En conversación con Perú21.TV, Jorge Chávez rechaza este tipo de actos y aclara por qué resultan tan riesgosas para la democracia y el país las propuestas del candidato de Perú Libre (PL).

Hubo un comunicado falso atribuido a usted y recientemente lo ha denunciado en redes sociales. ¿En qué consiste esto?

Se ha viralizado un texto que toma mi nombre, menciona mi empresa Maximixe, como si yo fuera autor de este. En el texto se hace una especie de apología de lo que es la figura del señor Castillo como candidato a la Presidencia y se denigra a la candidata Keiko Fujimori. Y se pide votar por Castillo (…). Han buscado imitar mi estilo, pero es un panfleto, no es un artículo bien escrito. Y en realidad no tiene sentido porque lo que yo estoy haciendo actualmente es promover un pacto entre los dos candidatos con la nación, un pacto de gobernabilidad. ¿Cuál es el objetivo de esto (del comunicado falso)? Creo que es neutralizar este pacto, que no se firme.

¿Cuáles son los principales objetivos del pacto?

Estamos planteando 10 mandamientos de la gobernabilidad del Perú, que tienen que ver primero con la democracia. Tenemos que salvar la democracia. Esta es un mal sistema, pero es el mejor entre todos los sistemas de gobierno y perder lo avanzado en democracia sería fatal. Necesitamos recuperarla porque se ha ido perdiendo en el tiempo, ha habido cierre del Congreso, vacancias; tenemos que restituir el equilibro entre poderes del Estado, así como el diálogo y la búsqueda de consensos en el país. Eso como primer término.

Hay propuestas mesiánicas. En el plan de gobierno de Perú Libre se observa esto. ¿Qué opina usted?

Lo que me preocupa es que Perú Libre no tiene un plan de gobierno. Es una especie de documento, pero no explica cómo se van a hacer las cosas.

Perú Libre plantea en su plan aprovechar las reservas internacionales para pagar la deuda interna. ¿Como expresidente del BCR cómo evalúa esto?

Es preocupante porque denota una falta de conocimiento de lo que son las reservas internacionales y para qué sirven. Las reservas internacionales son el respaldo en monedas duras o activos de alta liquidez internacional para los soles que tenemos en nuestro bolsillo. Es decir, son el respaldo para que valgan (nuestros soles). Si nos consumimos esas reservas, nuestros soles no van a tener respaldo y no queremos volver a vivir esa situación de alta inflación porque el que mejor se defiende ante esto es aquel al que le pueden ajustar el sueldo porque trabaja en empresas formales. Pero ellos son apenas el 20% de la población laboral. El resto no tiene posibilidad de defenderse con ajustes de su remuneración ante una inflación alta. Por eso los pobres son los que pagan los platos rotos.