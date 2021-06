Para el politólogo, Jorge Aragón, la distancia entre Pedro Castillo y Keiko Fujimori es muy corta. Sin embargo, se atrevió a analizar qué pasaría si el candidato de Perú Libre, Pedro Castillo, llega a la presidencia.

“Uno cuando llega a ser presidente automáticamente adquiere una serie de atribuciones, incluso un poder muy simbólico, entonces asumir la presidencia replantea la relación de Cerrón y Castillo. En eso sentido, esperaría que haya alguna forma para que se redefina los términos de esa relación. Cerrón tiene al parecer injerencia o influencia sobre los congresistas pero Pedro Castillo pasaría a ser el presidente, yo creo que de alguna manera se genera un balance diferente y nuevo, una posibilidad es un distanciamiento” , añade.

Entrevista a Jorge Aragon

Sobre el acercamiento del propio candidato Castillo con diferentes figuras de la izquierda como Verónika Mendoza y la presencia de sus técnicos, opinó.

“Hay una cosa de experiencia en gestión, en puestos de gobierno y eso me parece que le aporta a Castillo, la gente de juntos por el Perú, hay una necesidad de contar con esos cuadros, con esos profesionales y eso le dará un poco más de centralidad a estas personas con posiciones abiertas, flexibles, pero también con experiencia de gestión”, indica Aragón.

Sin embargo, no dejó de mencionar que Castillo no la tendrá fácil, pues se enfrenta a un congreso de oposición, en el que deberá tender puentes, para poder gobernar.

“Hay una dimensión también política, los desafíos que tiene Castillo, es ser un presidente en minoría y no solo en minoría sino con una bancada donde no es líder de esa bancada. Con toda seguridad Castillo se va a topar con un gobierno no sé si débil, pero un gobierno que tendría que hilar muy fino para conseguir los acuerdos mínimos para llegar al congreso. Este es uno de los grandes frentes que va a tener que resolver prontamente para evitar una repetición de los últimos 5 años”, concluye Aragón.

VIDEO RECOMENDADO:

Milagros Campos “La Gobernabilidad Dependerá Del Diálogo Con El Congreso”