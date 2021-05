El director del Centro de Investigación en Opinión Pública de la Universidad de Piura, Fernando Huamán, indicó que los votos nulos serán los que definirán quién es el ganador de la segunda vuelta presidencial.

Por otro lado, señaló que fue el debate del domingo por la noche fue decepcionante, sobre todo en el tema de salud, ya que esperaban más propuestas sobre cómo enfrentarían ambos equipos la pandemia del COVID-19. Sin embargo, que durante ese bloque se vio mayor enfrentamiento.

“En el tema de la pandemia probablemente el bloque de salud vio mayor enfrentamiento y menos propuestas. Este 15% de indecisos son los que van a decidir esta elección”, indicó Huamán a Perú21TV. Además, resaltó que cada vez que hubo un ataque político se perdió la oportunidad de convencer a este sector.

Respecto al voto en la región norte del país, Huamán sostuvo que, según una encuestadora, su voto es esencial para ganar en una contienda electoral y que tiene una gran diferencia con el voto del sur.

“El voto del norte es más pragmático, en el sur está cargado de reivindicación, el votante del norte es práctico, los debates técnicos pueden ganar en el norte, quien salga mejor parado puede tener influencia en el norte del país”, comentó.

El experto también explicó a Perú21 que lo que espera durante el debate del 30 de mayo no es muy diferente a lo que se vio en el enfrentamiento técnico: un debate completamente político.

“Esto va a medirse en función a quien empiece a atacar primero. No han hecho una mención de las propuestas, que se han sacado buscando con pinzas. El espacio de Dina Boluarte y Patricia Juárez fue un espacio político igual que el último bloque, si este debate que fue técnico no ha estado lleno de guerra política me parece que el discurso va a ser más político. Va a salir mejor parado el candidato que puede sacar propuestas prácticas dentro de ese debate”, manifestó.

En ese sentido, Huamán recomendó a ambos candidatos que para asegurar la intención de voto deben explicar la viabilidad y coherencia de sus propuestas, además de tener un mismo discurso para todos los espacios donde los propongan.

VIDEO RECOMENDADO

Habla ‘Sacha’ sobre Vladimir Cerrón y Guillermo Bermejo

TE PUEDE INTERESAR