El 12 de abril, confirmado su pase a la segunda vuelta, Perú21 le solicitó una entrevista a la candidata presidencial por Fuerza Popular, Keiko Fujimori, e hizo lo propio con su contendor de Perú Libre, Pedro Castillo. En medio del trajín de la contienda, la lideresa fujimorista llegó esta semana hasta el set de Perú21TV para absolver nuestras interrogantes. De Castillo seguimos esperando respuesta.

Ha tenido que enfrentar un antivoto muy pronunciado y hay temas que son importantes para la opinión pública que usted resuelva. Empecemos por uno que acompaña al gobierno de su padre y tiene que ver con las violaciones de los derechos humanos que ocurrieron a partir del Grupo Colina. ¿Cuál es su posición frente a eso?

Tenemos que tener una mirada histórica y objetiva de lo que ocurrió en nuestro país, y las cifras de diferentes fuentes, incluida las de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, señalan que Sendero Luminoso y el MRTA, grupos terroristas, cometieron la mayor cantidad de violaciones de derechos humanos contra nuestros compatriotas. Sin embargo, también es verdad que ha habido ciertos grupos o personas dentro de nuestras Fuerzas Armadas, como el Grupo Colina, que cometieron violaciones de derechos humanos; eso hay que condenarlo. Ellos han sido procesados y están en prisión, valoramos la paz y es algo que debemos defender siempre.

Otro tema es el de las esterilizaciones forzadas, un proceso que no termina todavía…

Soy mujer, mamá de dos hijas y me duele lo que estas mujeres han señalado y eso se tiene que investigar y sancionar a los responsables. Hubo un programa de salud reproductiva y planificación familiar. La política de Estado buscaba dar la información a hombres y mujeres para decir cuántos y cuándo tener a sus hijos, pero ha habido hechos condenables en los que se señala que habría habido intervenciones sin el consentimiento de estas personas. Eso se tiene que investigar, sancionar y, de llegar a ser gobierno, pondremos todo el esfuerzo para que, además, reciban las reparaciones del caso.

La corrupción ha estigmatizado al gobierno entre el 90 y el 2000, sobre todo la segunda parte de ese gobierno. ¿Cómo aborda ese tema?

La corrupción es un flagelo que no nace en el gobierno de Alberto Fujimori. Es un problema histórico que ha atacado a diferentes gobiernos, incluyendo los últimos, y por eso tenemos que ponerle todo el énfasis y mucho presupuesto. Uno de los planteamientos es que formaré una comisión de personas expertas en la lucha contra la corrupción para que nos ayude a fiscalizar desde el presidente, o la presidenta de la República en este caso, hasta el último funcionario, para que trabaje de la mano con la Contraloría, con la Fiscalía y de esta manera tengamos muchos más ojos que nos ayuden a prevenir y sancionar la corrupción.

¿Quién los elegiría?

Podríamos convocar a los grupos de oposición para que den propuestas. Aquí no se trata de buscar personas cercanas, al contrario, mientras más adversos o críticos sean será mejor porque lo importante es comprometernos con la población en esta lucha frontal contra ese flagelo.

Usted misma tiene un proceso por corrupción, ¿por qué tendrían que creerle los electores?

Siempre he dado y voy a dar la cara. Yo no he sido funcionaría ni he manejado presupuesto. Fuerza Popular no ha sido gobierno. A mi esposo y a mí nos han hecho un análisis pericial de 10 años con peritos contratados por el Ministerio Público y han señalado que no existe desbalance. Siempre voy a contribuir y a colaborar con la justicia. Espero llegar a ser presidenta del Perú y el 29 de julio del año 2026, por supuesto que nuevamente contribuiré y estaré siempre a derecho de lo que demande la justicia.

Hay críticas también al comportamiento de su bancada a partir del 2016, que en muchas ocasiones se portó de manera abusiva y, sobre todo, obstruccionista. ¿Por qué lo permitió?

La elección del 2016 fue muy competitiva. La diferencia fueron 40 mil votos y frente a las denuncias que había creo que hubiese sido correcto pedir un recuento. (…) Reconocí los resultados en una actitud democrática. A las pocas semanas sale un mensaje del presidente Kuczynski anunciando que se iba a llevar congresistas. Los ánimos estaban muy caldeados y creo que ninguno de los dos grupos pudimos pasar esa página bien. (…) Estando en prisión he podido reflexionar mucho de lo que ocurrió. Sin duda ha habido momentos que se pudieron evitar, eso lo lamento profundamente y, además, he aprendido a pedir perdón, lo he dicho en reiteradas oportunidades.

A las personas directamente lastimadas, ¿les ha pedido perdón? Estoy pensando en el exministro de Educación Jaime Saavedra, a quien censuraron de una manera muy abusiva.

He pedido perdón a mi hermano Kenji y nos hemos amistado, y en el plano político creo que fue un exceso, por ejemplo, cuando el exprimer ministro Fernando Zavala hace cuestión de confianza por otra ministra. Y creo que nos equivocamos también con el ministro Saavedra porque los cuestionamientos eran por denuncias periodísticas a algunos funcionarios de su cartera y no eran por responsabilidades exclusivamente de él, y sí, tengo que pedir disculpas porque creo que esto se pudo evitar, tanto al señor Saavedra como al señor Fernando Zavala.

Jaime Saavedra tiene un cargo muy importante en el Banco Mundial en materia de Educación. ¿Quisiera contar con él como ministro de Educación si gana las elecciones?

Lo conocí antes de que él ocupara un cargo político. He asistido en algunas oportunidades al Banco Mundial y ahí tuve la oportunidad de conversar con él, sé de su experiencia y de su capacidad, es una persona que ha contribuido con nuestro país y podría seguir haciéndolo, pero creo que previamente tendría que tener una conversación con él.

Lo importante es saber si ustedes han cambiado al punto de considerar a personalidades como Saavedra y otras para integrar un gabinete que no debería ser de fujimoristas.

En esta primera ampliación del equipo técnico vamos a ver figuras que han sido muy críticas nuestras. En el equipo inicial están Fernando Rospigliosi, Hernando Guerra García. En esta segunda etapa se han unido Carlos Bruce, Máximo San Román, y será mi deber seguir abriendo las puertas porque lo importante es que se convoque a los mejores sin mirar los colores partidarios, y si son críticos, bueno, con mayor razón.

¿Le entregaría el Ministerio de Justicia a una persona independiente a su partido?

Si, justamente para que no haya ningún tipo de cuestionamiento. He señalado que el primer ministro no será fujimorista y buscaremos tener un gabinete abierto cómo lo están viendo. Además, con el equipo técnico ampliado que se está convocando van a venir más. No puedo adelantar los nombres pero estamos convocando a personas con experiencia y capacidad de gestión.

Muchísimos hogares han regresado a la pobreza por la crisis sanitaria que ha generado esta pandemia, muchos niños no tienen acceso a la educación porque no hay clases presenciales, no tienen una computadora, una tablet ni Internet para recibir las clases virtuales. ¿Cuál es la propuesta de Fuerza Popular en ese sentido?

Tengo dos hijas en edad escolar: Kiara tiene 13, Kaori 11, sé de la importancia que la educación tiene para nuestros niños. Hemos propuesto en nuestro plan de gobierno una canasta tecnológica que comprenderá la entrega de una computadora o tablet a cada uno de nuestros niños; por lo menos seis millones de computadoras se adquirirán para los niños y los maestros, además con acceso a Internet. Invertiremos fuertemente para culminar la red dorsal y quiero garantizar que el Internet estará subsidiado por el Estado. Será una responsabilidad del Estado brindar este servicio de acceso a la información para toda la población. Es la única manera de garantizar una buena educación, sobre todo en medio de esta pandemia.

No hemos hablado de la pandemia. Tenemos cifras altísimas de muertos cada día y todavía la gente se infecta. Entonces, ¿qué hacer inmediatamente para abordar este tema?

Saludamos la decisión y el logro del presidente Francisco Sagasti de haber logrado la adquisición de más de 60 millones de vacunas. He sido crítica del presidente Sagasti, pero creo que en este caso hay que darle los méritos que se merecen él y su gabinete. Ahora lo importante es saber el cronograma de llegada y luego la aplicación inmediata de la vacunas. Va a ser la única manera de controlar la pandemia, además de todas las iniciativas que ya he mencionado, para poder recuperar la vida y la economía de todos los peruanos.

¿Teme la posibilidad de perder y de que su adversario la persiga, le suelte los perros como lo viene prometiendo en algunas plazas del país?

Yo no tengo temor pero lo que sí veo es una actitud intolerante que ahora ha cruzado la línea y se llega a la violencia porque es el propio candidato Castillo quien ha azuzado a la población para actuar de manera violenta en contra de la prensa y esto tenemos que rechazarlo. ¿Así actúa con las personas que no piensan como él? Vivimos en una sociedad donde valoramos y amamos la libertad, la libertad de prensa, de expresión y tenemos que defenderla. Por eso es que yo rechazo la actitud, no solamente del señor Castillo, porque yo creo que él es un títere del señor Cerrón.

Durante este quinquenio hubo dos iniciativas muy violentas contra la prensa, una de Úrsula Letona y la señora Aramayo que propusieron que solamente las personas que habían estudiado periodismo y se habían graduado como periodistas pudieran ejercer, y la otra fue la Ley Mulder que de manera entusiasta apoyaron varios de sus congresistas. ¿Vamos a volver a vivir un escenario así?

No Cecilia. En el caso de la Ley Mulder el espíritu que se buscaba era una regulación pero también sé, por la resolución del propio Tribunal Constitucional, que hubo excesos y por eso se ha respetado, como debe ser, una resolución del TC. Y con referencia a la prensa, lo que pido es que se mire mi hoja de vida y mi actuar. Yo sé que el rol de la prensa siempre tiene que cuestionar a los políticos, ese es su trabajo y nosotros los políticos tendremos la oportunidad siempre de esclarecer y de transmitir nuestras ideas, pero, vuelvo a repetir, más allá de los cuestionamientos que ha habido contra mi persona, de las críticas, de las medias verdades, de las mentiras o de las caricaturas, jamás he tenido un trato irrespetuoso, jamás he puesto una denuncia, ni siquiera una queja contra ningún periodista, porque siempre voy a valorar la libertad y creo en la autorregulación de los medios de comunicación.

Gracias por la entrevista y suerte, le faltan dos semanas…

Las semanas claves. Hemos visto algunas cifras pero lo que yo he señalado es que no es momento ni de triunfalismos, porque algunas cifras nos muestran a favor, ni de pesimismos, porque hay otras que nos muestran bajando. Es momento de pisar tierra, de transmitir nuestros mensajes, de defender nuestra democracia y de buscar un cambio hacia adelante.

DATOS:

- Keiko Fujimori Higuchi es administradora de empresas, fue congresista y lidera el partido Fuerza Popular. Está casada y es madre de dos niñas. Cumplirá 46 años este martes 25 de mayo.

- “Pensando en el apellido que cargan mis hijas voy a ser absolutamente escrupulosa en luchar frontalmente contra la corrupción”.

- “Siempre he tenido una buena relación con mi mamá. Si en algún momento hemos tenido una discrepancia, es ella la que lo debería aclarar. Yo puedo decir que la relación que tengo con ella es extraordinaria”.

VIDEO RECOMENDADO:

Presidente Sagasti brinda un balance de su gestión