Arequipa tendrá tres representantes de Perú Libre en el Congreso. Jaime Quito Sarmiento, el candidato que postuló con el número 1, es uno de ellos. El virtual congresista es secretario del partido en la Ciudad Blanca y ahora viaja constantemente por la región para tener reuniones con las bases que apoyan a Pedro Castillo.

Su entorno, sin embargo, es altamente cuestionado. Tres personajes vinculados al flamante padre de la patria en Arequipa tienen procesos judiciales que contradicen la premisa de “buscar ser un partido limpio” que repiten los integrantes de Perú Libre constantemente.

Guido Ramos Paredes es uno de ellos. Desde el 2020 forma parte de las filas del partido con el que postula Castillo, fungiendo como secretario de Disciplina del Comité Ejecutivo Regional de Arequipa, aunque en realidad es un conocido dirigente antiminero.

ANTIMINERO. Guido Ramos se opone a proyectos mineros en Arequipa. (Foto: Guido Ramos)

Ramos fue sentenciado en noviembre de 2018 por lesiones contra integrantes del grupo familiar en agravio de una mujer. En esa oportunidad, Ramos admitió el delito, por lo que se le impusieron reglas de conducta y el pago de una reparación civil por el daño causado. La víctima recibió un certificado de tres días de incapacidad médico legal.

Ramos también tiene cercanía con el virtual congresista Jaime Tito Sarmiento. Se encarga de dirigir a los seguidores de la organización en el distrito de Paucarpata. En varias de sus transmisiones en vivo se le escucha coordinando y siendo consultado por los militantes al momento de realizar proselitismo a favor de Castillo. También se le observa realizando pintas junto a otros integrantes.

FINANCISTAS DE CAMPAÑA

Mauro Hancco Surco es también otro personaje con sentencia cercano a Jaime Quito. Él no es militante, pero tiene participación constante con el partido en el distrito de Cerro Colorado. Incluso, figura como aportante de la campaña del virtual congresista.

Fue sentenciado por el delito contra la administración pública, en la modalidad de desobediencia y violencia a la autoridad, tras ocasionar disturbios en contra de una empresa de construcción en 2014.

Hancco fue citado para el juicio, pero al no acudir se dictó su orden de captura y se le consideró reo contumaz. Una vez que se presentó a la justicia aceptó los cargos y fue sentenciado en 2018, imponiéndosele una serie de reglas de conducta que debió cumplir durante un año.

Enrique Meneses Quispe es otro aportante de Jaime Quito, según la información financiera reportada ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). Él sería una de las cabezas de la base de Perú Libre en Jacobo Hunter. Anteriormente ha postulado a cargos políticos con otros movimientos regionales.

Meneses también fue denunciado por agresiones a integrantes del grupo familiar en diciembre de 2020 y se dispuso medidas de protección. Él también muestra abiertamente su apoyo a Castillo en redes sociales.

NO PASA NADA

Consultado sobre los vínculos con los citados personajes, el virtual congresista Quito Sarmiento aceptó que, en el caso de Meneses y Hancco, fueron aportantes de su campaña, pero dijo que desconocía sus procesos judiciales. Minimizó la ayuda que recibió señalando que no fue mucha y aseguró no ser cercano a ellos, pero que los reconocía por sus apellidos.

“Cualquiera puede aportar en la campaña; no se necesita pedir antecedentes”, manifestó.

La relación de aportantes a la campaña que presentó Jaime Quito ante la ONPE es mínima. Él y otras 5 personas fueron incluidos en el listado. Según su propia declaración, obtuvo ingresos de 5 mil soles para lograr su objetivo de llegar al Parlamento. ¿Eso cuesta una campaña? Difícil de creer.

En el caso de Ramos Paredes, señaló que sí lo conoce, pero tampoco cuestionó su sentencia. “Yo no tengo por qué conocer las sentencias, no hay una ley que diga que tengo que saber si los sentenciados aportan. Desconozco esta situación. El ser sentenciados no les quita el derecho de tener actividad política y no tengo la obligación de saberlo”, se excusó.

TENGA EN CUENTA:

Para el 30 de mayo, los militantes de Perú Libre en Arequipa han anunciado una movilización para recibir al candidato Pedro Castillo.

El debate presidencial entre Castillo y Fujimori se realizará el próximo domingo en la Universidad Nacional San Agustín. Perú Libre había solicitado que el encuentro sea moderado por periodistas locales.

Para el 25 de mayo se anuncia una protesta en el valle de Tambo. Los convocantes piden la presencia de los parlamentarios de la región Arequipa.

TE PUEDE INTERESAR:

VIDEO RECOMENDADO:

Habla ‘Sacha’ sobre Vladimir Cerrón y Guillermo Bermejo