Estamos cada vez peor. La delincuencia le sigue ganando al Gobierno. Por goleada. La gestión de Dina Boluarte no hace nada. Solo cambia ministros del Interior. No tiene un plan, no hay estrategia para enfrentar la criminalidad a la que parece enfrentar con los brazos abajo. La inseguridad ciudadana se ha normalizado. Vivir en peligro es cosa de todos los días en este país. Y los peruanos lo saben. Un 78% desaprueba al Gobierno en su lucha contra la delincuencia, según revela la última encuesta de Ipsos para Perú21. Un rechazo contundente a una gestión que sigue demostrando que no sabe qué hacer ante este problema. Esta desaprobación se incrementa hasta el 80% en Lima, la ciudad tomada por el sicariato, la extorsión y los secuestros. Un 18% está conforme con el trabajo del Gobierno en esta desigual lucha.

Que ocho de cada 10 personas desaprueben la gestión del Gobierno en la lucha contra la delincuencia es un indicador clarísimo del fracaso en este aspecto, señala el exviceministro del Interior Ricardo Valdés, para quien los resultados de esta encuesta dejan claro que lo que el Gobierno ha venido haciendo hasta ahora no ha funcionado.

“Los resultados que ve la población son tremendamente pobres, en donde la batalla contra la inseguridad la viene perdiendo el Estado en desmedro de los peruanos. Los resultados grafican el incremento de la extorsión, del sicariato, de los secuestros, que han tenido un impacto tremendamente demoledor en las últimas semanas”, comentó Valdés a Perú21.

El general Eduardo Pérez Rocha no tiene mucha confianza en que la situación pueda mejorar. “No existe plan de seguridad, no hay plan de gobierno ni nada que garantice que esta gestión va a enfrentar como se debe el problema más grave que tiene el país. Se necesitan otras medidas para bajar la delincuencia, pero no hay nada”, dijo el ex director general de la Policía a este diario.

MINISTROS SIN PERFIL

Pero, así como en su inacción ante la delincuencia, la gestión de Boluarte también ha fracasado en la elección de sus ministros del Interior, que parecen no haber sido designados por su idoneidad. Precisamente, un abrumador 92% de entrevistados por Ipsos considera que los ministros de esta cartera fueron escogidos por intereses personales de la presidenta y no por mérito o capacidad. Solo un 4% cree que se buscó al profesional más capaz para este cargo.

“Los encuestados consideran que los ministros fueron elegidos sin criterio técnico, sin buscar a la persona que sea capaz de entender la seguridad desde un esquema multidimensional y sistémico. La perspectiva que ha mostrado siempre el Ejecutivo ha sido la de buscar un policía en retiro que pueda generar una narrativa de seguridad”, detalló Valdés.

El 66% de entrevistados, además, piensa que la presidenta Dina Boluarte, a través de su exabogado Mateo Castañeda, ofreció favorecer a los coroneles Colchado y Lozano para proteger a su investigado hermano Nicanor durante la reunión que sostuvieron.

Mientras, un 82% cree que debe reactivarse el equipo de la Policía que apoyaba al Eficcop. Un 11% está de acuerdo con que este grupo policial se haya desactivado.

FICHA TÉCNICA:

UNIVERSO: Hombres y mujeres mayores de 18 años, de todos los niveles socioeconómicos (NSE), residentes en Perú urbano y rural. MUESTRA: 1212 personas entrevistadas en zonas urbanas y rurales. Margen de error para resultados totales de ± 2.8%. TÉCNICA: Bus Express: Cuantitativa mediante encuestas en tablets con técnica cara a cara. CAMPO: Se llevó a cabo el 23 y 24 de mayo del 2024.

