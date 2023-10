Nada. Ni la investigación preliminar que le inició el Ministerio Público por presunto delito de tráfico de influencias agravado. Ni las confesiones que hicieron en su contra los colaboradores eficaces señalándolo de haber recibido coimas a cambio de la licitación de obras en Piura, durante la gestión del golpista Pedro Castillo, tal como revelara en su momento Perú21. Ni el allanamiento fiscal e incautación de bienes y documentos en su vivienda y oficina. Ni la prisión preventiva dictada a su asesor por este caso. Nada. Al congresista Guillermo Bermejo, salpicado de acusaciones por corrupción, ni con el pétalo de un rosa en la Comisión de Ética, ya acostumbrada a su descarado blindaje parlamentario.

Y es que el informe de calificación de este grupo de trabajo, al que este diario tuvo acceso, sobre la denuncia en contra del legislador izquierdista por su participación en el caso Los Operadores de la Reconstrucción recomienda, increíblemente y pese a las pruebas, declarar improcedente el documento acusatorio. El informe será puesto a votación en la sesión de hoy.

El expediente concluye que Bermejo no ha cometido infracción alguna del Código de Ética Parlamentaria, pese a que la comisión reconoce que “los hechos imputados resultan de gravedad y menoscaban la imagen que debe tener un parlamentario”.

Para los responsables de este informe, hasta la fecha no se han corroborado las imputaciones contra Bermejo y “que, no existiendo denuncia formal de la Fiscalía, no podría considerarse como falta ética el solo hecho de ser parte de una investigacion fiscal”, y que “aun siendo congresista prevalece el principio de inocencia”.

Sobre este caso, Perú21 acreditó con fotos y pruebas dos presuntas interceptaciones de coimas que involucran a Bermejo, a partir de testimonios de un aspirante a colaborador eficaz. Según este, la primera coima —de 40 mil soles— se habría registrado en 2022 por parte de Yul Valdivia, quien habría recibido este monto del exalcalde del distrito La Unión de Piura, Fernando Ipanaqué, a cambio de la adjudicación de una obra de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios.

Bermejo habría recibido un segundo soborno, esta vez de 100 mil soles en octubre de 2021, de acuerdo a lo revelado por el colaborador eficaz. Este monto fue entregado por un constructor de Junín, y teniendo, otra vez, a Valdivia como intermediario.

El constitucionalista Alejandro Rospigliosi se mostró en desacuerdo con este informe de calificación de Ética. “Esto es un claro caso de encubrimiento a favor de Bermejo”, señaló a Perú21.

