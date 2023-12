“Como ustedes pueden ver, las empresas tradicionales occidentales están siendo desplazadas”, explicó Hernando de Soto, quien empezó su discurso en el Coliseo Polideportivo de la PUCP ante unos dos mil jóvenes de todas las universidades del Perú. “En el Perú podemos verlo con nuestros propios ojos: en Chaglla, torres de transmisión chinas; en Apurímac, minas de cobre; en Puno, exploración de litio y uranio; en Chancay y Corío, megapuertos.

El economista dio una ponencia en su calidad de presidente del Encuentro de Líderes Empresariales (ELE2023), organizado por CAENEEducación Ejecutiva. El renombrado economista advirtió cómo la China le viene ganando a los Estados Unidos en la carrera de inversiones, sobre todo en América Latina. “Los chinos han invertido en América Latina tres veces más de lo que los Estados Unidos han gastado en la guerra de Ucrania”, detalla, sobre todo en los rubros de minería, infraestructura y energía. Y eso es algo que el Perú debe aprovechar.

DE MARX A XI JINPING

¿Cómo puede China ganarle esa carrera a Estados Unidos? Los mercados de capital chinos son muchísimo más pequeños que los de EE.UU. y el estadounidense promedio gana ocho veces lo que gana el chino. “Esto es porque China no está compitiendo con los EE. UU. en la realidad del universo de las cosas visibles sino en el universo real del capital y los acuerdos de propiedad, que son la base de los acuerdos soberanos entre gobiernos”, profundiza el escritor. Para intentar comprender cómo China —con menos dinero que Occidente— genera más capital y, por lo tanto, gana la competencia con los Estados Unidos, es necesario conocer la estrategia de Xi Jinping y su protocolo de alta tecnología, que él llama “el sistema de conocimiento independiente”, en contraposición al “capitalismo desordenado” de los Estados Unidos, que depende excesivamente de mercados financieros especulativos.

Como le explicó a Perú21, “China ha encontrado una manera de formar capital que no existía anteriormente y que no tiene Occidente”. De Soto teoriza: “El capital no es dinero; el capital puede tomar varias formas. Los chinos distinguen claramente entre dinero y capital, mientras que Occidente los mezcla. Y lo importante, como decían Marx y Adam Smith, es quién forma capital”. Para el pensador peruano, el presidente Xi Jinping habría encontrado la forma de darle la vuelta a Marx y lograr ‘la plusvalía marxista’.”La Ruta de la Seda está emitiendo más capital que cualquier país europeo o que los Estados Unidos”, detalla. “Lo que los chinos están invirtiendo hoy día en minas y puertos es diez veces más. Si yo fuera un país del norte, estaría sumamente preocupado”, sugiere. Según el autor de El otro sendero, “los chinos prefieren los proyectos verticales, toman toda la cadena. Y en occidente no tienen la capacidad de hacer una cosa vertical. Va contra todas las creencias tradicionalmente capitalistas. China es el país que más ha crecido en los últimos tres siglos”.

Y a esta compleja realidad, añade, hay que sumarle el factor de la guerra en Ucrania. De escuela marxista, Putin también cree en la soberanía del territorio y el capital de los recursos naturales. Con el 50% de la energía europea en manos eslavas, la carrera por la energía limpia se ha acelerado. Y mientras la energía fósil se encarece, los carros eléctricos incrementan la demanda por una energía que ya no viaje por tubos sino por alambres. Y ahí está el Perú, que junto con Chile representan el 38% de la producción mundial de cobre. Y que conjuntamente con Chile, Argentina y Bolivia concentra el 60% del litio del mundo.

