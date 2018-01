Héctor Becerril sobre Kenji: “Al ser reincidente podría terminar expulsado de la bancada”

El congresista de Fuerza Popular (FP), Héctor Becerril, dijo a Perú21 que es posible que sí haya sanción para los diez congresistas de la bancada que votaron en abstención en la vacancia al presidente Pedro Pablo Kuczynski, y añadió que “quien tiene la situación más complicada es Kenji Fujimori”.

“A la luz de los hechos, yo creo que sí va haber sanciones, pero seguramente serán graduales ya que unos han tenido mayor participación que otros en esta votación al ser, digámoslo así, los cabecillas, y otros luego han tenido declaraciones totalmente infraternas y desleales”, declaró.

Sobre Kenji añadió que “al ser reincidente podría terminar expulsado de la bancada”. “ Si se da su expulsión de la bancada, seguramente se tendrá que abrir un proceso disciplinario en el CEN de FP. Y eso se hará. ¿En qué terminará? No lo sé, pero tiene que someterse porque el daño no solo ha sido a la bancada, sino al partido”, agregó.

Asimismo, acotó “el grave problema es que él (Kenji) cree que por apellidarse Fujimori puede hacer lo que quiera en el partido”. “ Él es uno más, acá queremos un partido institucionalizado que perennice por encima de los apellidos, y eso lo ha dicho la misma Keiko. Por su inmadurez no logra entender que el apellido no lo hace a él un candidato al 2021. Ser Fujimori no lo hace líder de la agrupación, eso se construye”, dijo Becerril.