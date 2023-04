El Gobierno peruano le respondió al presidente de Colombia, Gustavo Petro, luego de que este volviera a victimizar a Castillo y asegurara que es un “presidente preso” al que le arrebataron sus derechos políticos.

Gustavo Adrianzén, representante del Perú ante la OEA, habló ayer en la sesión ordinaria de la organización y expresó la insatisfacción del Gobierno peruano por los comentarios de Petro. Adrianzén calificó las mentiras del mandatario colombiano como “frases impropias y distantes de la verdad”. Además, resaltó que en vez de que el jefe de Estado colombiano busque restablecer las relaciones diplomáticas con nuestro país –luego de que se retirara al embajador peruano– “insiste en referirse al Perú y a desconocer a nuestro actual gobierno constitucional”.

El representante peruano hizo un recuento de los hechos del 7 de diciembre de 2022, cuando el entonces presidente Pedro Castillo dio un golpe de Estado. En consecuencia, el Congreso se reunió en “su pleno derecho” y declaró la vacancia por incapacidad moral del golpista, dando paso a la sucesión constitucional de la entonces vicepresidenta Dina Boluarte.

“En mensaje a la Nación, el felón anunció al país que cerraba el Congreso, intervenía el Poder Judicial, el Ministerio Público, el Tribunal Constitucional, la Defensoría del Pueblo y la Junta Nacional de Justicia. No obstante ello, todas las instituciones democráticas del Perú, incluidas las FF.AA. y la PNP, con apego al texto constitucional desobedecieron ese inconstitucional mandato”, señaló Adrianzén.

Con respecto a las condiciones carcelarias del exmandatario, señaló que sus derechos son respetados y explicó que actualmente Castillo cumple dos prisiones preventivas por los delitos de rebelión y corrupción. En ese sentido, resaltó que el penal donde se encuentra recluido, solo tiene como internos a él y a Alberto Fujimori.

“Castillo tiene alimentación y asistencia médica permanente, allí recibe visitas de familiares, partidarios y amigos. Allí han llegado más de una docena de abogados que tiene Castillo”, dijo Adrianzén.

“Nos resulta inconcebible que un gobernante constitucionalmente electo pretenda sostener una narrativa dirigida a apoyar a un golpista y a un corrupto”, señaló.





Rechazo diplomático

El exministro de Relaciones Exteriores Allan Wagner le dijo a este diario que fue correcta la respuesta de Adrianzén al presidente colombiano.

“Me parece apropiado que el representante del Perú ante la OEA responda las falsedades e impertinencias del presidente Petro”, dijo el diplomático.

Luis Gonzales Posada, excanciller de nuestro país, le indicó a Perú21 que la respuesta del representante peruano fue acertada.

“Ha demostrado que Petro no solo dice falsedades, sino que agravia sistemáticamente al Perú e interviene en asuntos de competencia interna, violando el artículo 19 de la carta de la OEA”, señaló.

El exministro también consideró que la Cancillería no actuó a tiempo y permitió que se extienda la narrativa que busca hacer creer que fue el Parlamento quien dio un golpe de Estado y que el expresidente se encuentra preso injustamente. No obstante, aseguró que si bien la respuesta de Adrianzén fue correcta, no es suficiente.

“El Perú necesita pedir la convocatoria a una reunión especial del Consejo Permanente de la OEA, donde se haga una exposición amplia y debidamente documentada de todos los actos ilegales que ha cometido Castillo y se refuten las versiones que han estado circulando”, enfatizó.