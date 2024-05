Un documento firmado por él y por su abogado llegó a manos del oficial mayor del Congreso, Giovanni Forno, el 24 de abril último. Alberto Fujimori, el expresidente de la República que hace cinco meses dejó la prisión tras recibir un indulto humanitario, ha solicitado que se le otorgue la pensión que dice corresponderle en su calidad de ex jefe de Estado.

Condenado a 25 años de cárcel por los crímenes de Barrios Altos y La Cantuta, el exmandatario pide en el escrito que se disponga el otorgamiento de los 15,600 soles que se establece en la Ley 26519, según acuerdo de Mesa N.°078-2016-2017/MESA-CR.

Este es el tercer oficio que recibe Forno de la defensa del exmandatario, luego de que en enero y marzo pasados solicitara, también, la entrega de vales de combustible y la contratación de Óscar Paredes Estrada para que trabaje como asistente del hoy excarcelado líder histórico de Fuerza Popular.

Fujimori fue liberado cuando le faltaban poco más de nueve años para cumplir su sentencia y no ha pagado nada de la reparación civil de 57 millones de soles por los casos de allanamiento irregular a la vivienda de Vladimiro Montesinos, la compra irregular de Cable Canal y el pago de CTS a su exasesor. Para la Procuraduría, el indulto ordenado por el Tribunal Constitucional (TC) en diciembre pasado no extingue la deuda que Fujimori mantiene con el Estado.

“PEDIDO NO CORRESPONDE”

Para el constitucionalista Aníbal Quiroga esta solicitud del expresidente no le corresponde, pues su condición de indultado no lo exime del delito.

“Parecería que el señor Fujimori no es consciente de su situación. Es un indultado, eso significa que es un responsable penal, un condenado por la justicia y que tiene que pagar la indemnización que aún no ha pagado. Su indulto es frágil, está siendo cuestionado. El señor habla de política, participa de política, pareciera que quiere participar de la próxima campaña presidencial. Fujimori no es consciente de que en cualquier momento se puede revocar su indulto y regresar a prisión. Está retando al sistema”, dijo a Perú21.

Quiroga explicó que Fujimori tampoco ha ofrecido disculpas a las víctimas y que su situación jurídica es la misma que si estuviera en prisión. “La única diferencia es que está exonerado de estar en la cárcel. Él piensa que un indulto es una absolución, que es inocente, y jurídicamente no es así. Debería estar en su casa, cuidando a sus nietos y cuidando su salud”, señaló.

En la misma línea, el exprocurador Luis Vargas Valdivia remarcó que Fujimori ha recibido un indulto y no una amnistía, y calificó como un insulto el pedido de Fujimori.

“Me parece que es un insulto a los peruanos que el expresidente pida que se le asigne una pensión, más aún cuando no ha pagado nada de la reparación civil y no ha ofrecido disculpas. Es una falta total de ética del expresidente”, indicó a este diario.

El ex oficial mayor del Congreso César Delgado-Guembes explicó a Perú21 que el beneficio de la pensión vitalicia no le corresponde a Fujimori por haber sido acusado constitucionalmente y condenado judicialmente.

“Fujimori recibió una acusación constitucional, fue extraditado, procesado por la Corte Suprema, y recibió una condena, y ahora el indulto. El indulto no borra el delito. En mi opinión no le correspondería esta pensión”, señaló.

