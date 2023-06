Las fronteras del sur del Perú son unas coladeras. El jefe de la división de Control Operativo de la Intendencia de la Aduana de Puno, Pietro Boggero, informó que Sunat estima que más de US$349 millones ingresaron por la frontera sur durante 2022.

El anuncio se hizo en el seminario sobre contrabando y comercio informal que se realizó en La Paz (Bolivia), y que contó como organizadores a la Sociedad Nacional de Industrias (SNI) de Perú, la Cámara Nacional de Comercio, Turismo y Servicios (CNC) de Chile y la Cámara Nacional de Industrias (CNI) boliviana y la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (CAINCO).

Desde Bolivia ingresan ilegalmente al Perú, principalmente, cigarrillos, licores, medicamentos, celulares, electrodomésticos, vestimenta, comestibles…, mientras que de forma inversa, ingresan a Bolivia productos agrícolas y ropa falsificada. Pero el principal problema ya no es solo un comercio ilegal, sino que en las fronteras se han reportado enfrentamientos entre grupos armados y fuerzas policiales. “Nosotros nos enfrentamos a grupos armados que cuentan con logística y recursos amplios como medios de seguridad para sus traslados ilegales”, dijo Boggero en el evento.

Claudia Linares, presidenta de la Comisión de Lucha contra el Comercio Ilícito de la SNI, aseguró a Perú21 que el contrabando no solo perjudica al mercado formal peruano, sino que crea inseguridad debido a que organizaciones criminales están detrás de estos actos. “Involucra al crimen organizado, a otras economías ilegales como puede ser la minería ilegal, el narcotráfico, el robo de vehículos”, dijo. En ese sentido, resaltó que en la encuesta de Ipsos realizada en abril sobre la materia, el 61% aseguró que el contrabando es una actividad ilegal que no debe ser permitida y el 87% señaló que tiene una alta relación con la corrupción.

Linares enfatizó que esta actividad perjudica a la economía formal y descartó que genere desarrollo. “No genera un trabajo legal, no genera unas ganancias que permitan construir desarrollo, no genera bienestar; genera ingresos a través de un autoempleo informal que no tiene una cobertura de los derechos laborales. Pareciera que es bueno, pero lamentablemente no lo es”, dijo.

BOLIVIA APROVECHA

Por su parte, Ricardo Valdés, exviceministro del Interior, alertó que el contrabando trae consigo otros delitos. “Es un facilitador de otras economías ilegales como la minería ilegal, porque también se contrabandea mercurio, dinamita… Y también hay contrabando en la zona de frontera peruano-colombiana de armamento, que termina siempre incrementando la inseguridad en el Perú.”, dijo.

Valdés aseguró que esta actividad ilegal perjudica la economía de los países donde se implementa. En ese sentido, consideró que debe existir una coordinación entre Perú, Chile y Bolivia para combatir este flagelo. No obstante, indicó que el Gobierno boliviano saca provecho del contrabando que proviene de nuestro país. “Hay nueva disposición del Banco Central de Bolivia que ahora está autorizado para comprar oro de privados, y buena parte del oro que adquiere proviene de Puno y Madre de Dios. En ambos casos estamos hablando de minería bajo condiciones de explotación humana”, aseguró. En ese sentido, enfatizó que la industria formal boliviana se ve perjudicada por el contrabando proveniente del Perú de productos falsificados.

SABÍA QUE

-“El BCR de Bolivia ahora está autorizado para comprar oro de privados, y parte del oro proviene de Puno”, dijo el exviceministro del Interior, Ricardo Valdés.

-Valdés aseguró que “la Sunat estima que son 541 millones de dólares que se movilizan en el Perú como consecuencia del contrabando”.

-Existen 27 localidades a través de las cuales se moviliza el contrabando entre Perú y Bolivia.





