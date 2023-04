¿Investigación o ensañamiento? La Segunda Sala Constitucional de Lima tiene en sus manos la oportunidad de corregir la mala actuación del fiscal José Domingo Pérez y del juez Víctor Zúñiga en la investigación por presunto lavado de activos contra el expresidente de la Confiep Ricardo Briceño Villena. Así lo aseguró el abogado Luciano López, defensa legal del empresario.

“No hay indicios. Seguir manteniendo a Briceño bajo investigación es inconstitucional”, aseguró López a Perú21.

El Ministerio Público acusó a Briceño por presunto lavado de activos y ser supuesto responsable del delito de fraude en la administración de personas jurídicas en agravio de la Confiep en el caso cocteles. Pide 24 años de prisión contra el empresario.

Para la Fiscalía, Briceño “aprovechó su condición” de presidente de la Confiep para pedir a sus agremiados una donación para solventar la “Campaña de Promoción a la Inversión Pública”. Sin embargo, alega, desvió los más de US$ 2 millones recaudados para financiar a Keiko Fujimori, que enfrentaba a Ollanta Humala en la segunda vuelta electoral en abril del 2011.

Pero Luciano López rebate ese argumento de la Fiscalía pues Briceño, indica, fue presidente de la Confiep de 2009 a marzo de 2011. Es decir, su gestión culminó tres semanas antes de la segunda vuelta electoral y –según López– fue la nueva administración del empresario Humberto Speziani la que decidió recolectar fondos de diferentes grupos empresariales.

El despacho de José Domingo Pérez sufrió un revés cuando la Segunda Fiscalía Corporativa Penal de La Victoria resolvió que no existen pruebas incriminatorias contra Briceño.

Por su parte, la Confiep aseguró que la organización en ningún momento se ha visto agraviada por las acciones de su extitular. Luis Vargas Valdivia, abogado del gremio de empresarios, subrayó que la Fiscalía “no tiene elemento alguno para mantener a Briceño en el proceso”.

“No entendemos cómo la Fiscalía insiste en sostener que Briceño es responsable por actos que, en modo alguno, constituyen delitos y menos aún han afectado a la Confiep”, aseveró en declaraciones a RPP.

“Lo lógico sería que José Domingo Pérez retire la acusación contra Briceño, pero no lo hizo. Y lo que es peor es que el juez Víctor Zúñiga, que ha devuelto nueve veces la denuncia por errores, sí dejó pasar este tremendo error”, señaló el abogado López.

Luciano López destacó que “el gran responsable” es el “árbitro del partido”, el juez Víctor Zúñiga. “Debió haber advertido que la Fiscalía mantiene una acusación sobre lavado de activos a pesar de que otra Fiscalía dice que no hay fraude. Si no hay delito fuente, no hay lavado ”, concluyó.

Ante ello, Briceño recurrió a la justicia constitucional a través de un hábeas corpus que ha sido visto por la Segunda Sala Constitucional de Lima el último 29 de marzo. Están a la espera de la sentencia. “El caso cocteles es muy importante, pero contaminar el caso de esta manera es muy absurdo”, dijo López.

Respaldo

El presidente de la Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú (AGAP), Gabriel Amaro Alzamora, lamentó que, a pesar de que la Fiscalía no presenta una acusación sólida contra Briceño, lo mantenga bajo investigación.

“Se está acusando a una persona que ha trabajado por el país desde el sector privado, fortaleciendo la institución privada del país. Luego de tantos años no hay fundamentos en la investigación y ya debe archivarse definitivamente”, indicó a este diario.

Asimismo, resaltó que la campaña que realizó en 2011 la Confiep está enmarcada dentro de sus principios para promover el libre mercado, el empleo, la inversión, entre otros.

TENGA EN CUENTA:

El abogado César Luna Victoria presentó ante la Segunda Sala Constitucional de Lima, que resolverá el hábeas corpus presentado por Briceño, un “amicus curiae” en el que señala que el empresario “no recibió ningún dinero de las empresas colaboradoras ni giró ningún cheque de Confiep para los proveedores”. “Todo esto está probado y ha sido auditado por expertos independientes”, sostiene.

