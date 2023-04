Extrabajador del Congreso presentó audios y capturas de pantalla donde pone en evidencia los cobros excesivos que le hacía la parlamentaria María Cordero Jon Tay, quien lo contrató para que trabajara en su despacho.

El acuerdo inicial, según reveló Punto Final, era de un cobro del 50% del sueldo del entonces trabajador anónimo por los seis primeros meses, después de pasado ese plazo, el sueldo que recibiría iba a ser el que le correspondía originalmente: S/9000. Sin embargo, cuando se cumplió el tiempo, la congresista fujimorista en lugar de brindarle toda su compensación mensual, le empezó a cobrar el 75% de su sueldo.

El extrabajador pasó a ganar tan solo S/2000 soles mensuales. A partir de estos abusos, empezó a grabar y guardar todas las conversaciones que tenía con la parlamentaria Cordero Jon Tay.

“Vamos al cajero entonces, no sé, no, no es que no tengas, es que yo necesito. Las operaciones no esperan y son personas que me han ayudado en campaña. Yo ya quedé y no puedes estar mañana, mañana, así no son las cosas”, fue unas de las amenazantes frases que la legisladora le decía al denunciante.

Según revelaron los audios obtenidos por el dominical, ella era la encargada de pagar las operaciones de salud que necesitaban personas que la habían apoyado durante su campaña electoral y a quienes presuntamente les correspondería el puesto en su despacho que tenía el extrabajador anónimo.

El trabajo, al parecer, el denunciante, lo habría obtenido por su amistad con Braden Paredes, trabajador de la parlamentaria y encargado de hacer el recorte y los cobros del anónimo afectado.

“Así como tienes deudas, yo también debo, para la campaña yo me he empeñado hasta mis alhajas de oro (...) yo me he gastado más de 300 mil dólares en campaña, vendí mi carro, me he quedado sin nada, todo lo he vendido, ¿tú crees que yo de la locura estoy así? Yo estoy empeñada, fuera de las medicinas del jefe, fuera de los alimentos del jefe (...)”, le reclamaba Cordero al extrabajador.





