TAL PARA CUAL - I

Chirinos vs. Shimabukuro

Enmarrocado y custodiado por dos efectivos llegó al Palacio Legislativo el otrora asesor en la sombra del golpista Pedro Castillo, Henry Shimabukuro, y, como era previsible, lo hizo dispuesto a armar todo un show que tuvo como coprotagonistas a los congresistas Patricia Chirinos y Luis Aragón, quienes olvidándose de su investidura se pusieron al mismo nivel del también aportante a la campaña de la presidenta Dina Boluarte.





TAL PARA CUAL - II

Dimes y diretes

Unos y otros desenvainaron espadas. Mientras Shimabukuro confundía convenientemente a la legisladora de Avanza País con su tocaya, la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, —aprovechando la reciente revelación de una supuesta cercanía de ambas y su implicancia con una supuesta red de corrupción enquistada en el Ministerio Público—, Chirinos lo mandó a callar, cuestionó su condición de empresario —uhmmm— e ironizó sobre su concurrencia a la Comisión de Defensa que ella preside —”agradecemos al señor Shimabukuro por haber venido de manera voluntaria, ay perdón, de grado o fuerza a la sesión y puede retirarse cuanto antes”, le dijo—.





TAL PARA CUAL - III

Desaprobados

El acciopopulista Luis Aragón, por su parte, lo tildó de delincuente —”en la conciencia lo sabe”, acotó— y le advirtió: “nos veremos en las calles”. Al final, Shimabukuro se acogió al silencio, no sin antes decir que “de la misma manera como me han traído a mí, que traigan a la fiscal Chirinos, no, a la fiscal Patricia Benavides a la comisión”. Todas unas joyitas resultaron. Merecido tienen su 82% de desaprobación ciudadana, según Ipsos.





CÉSAR ACUÑA

Nos cree ingenuos

Reapareció César Acuña para reiterar que en su agrupación “no creemos en el adelanto de elecciones”. Uy, qué novedad. ¿Y cómo, pues, si tiene todo el manejo del Congreso a través de Alejandro Soto y, de pasadita, a algunos militantes en el Ejecutivo? Así cualquiera.