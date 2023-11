¡AY, TESORITO! - I

Sigrid se pone las pilas

Bien afanosa —¡cuando le conviene!—, la congresista por Cambio Democrático-Juntos por el Perú, Sigrid Bazán, presentó una denuncia constitucional contra su colega Patricia Chirinos, como “supuesta operadora política” de la red criminal que lideraría la fiscal de la Nación, Patricia Benavides.

¡AY, TESORITO! - II

Devuelve el golpe

“¡Ay Tesorito! Si con esa rapidez hubieras actuado y denunciado a tu jefe Castillo, podríamos considerar tu denuncia más seriamente, pero todos sabemos de qué pie cojeas…”, le respondió, por su parte, Chirinos, congresista por Avanza País. Aucch, sí pues, en el gobierno del profesor chotano, Bazán gustaba más bien de fotografiarse con los ministros, si no pregúntenle a su amiguis Iber Maraví, a quien defendía a capa y espada. Quién te vio y quién te ve…

ALEJANDRO CAVERO

En agenda de Ética

Al congresista Alejandro Cavero no le gustó nadita la visita de su colega Susel Paredes a la sede de la Junta Nacional de Justicia, precisamente cuando el Pleno de esa institución continuaba deliberando sobre la situacion de la fiscal de la Nación. “Es una grosera intromisión política. Comisión de Ética debería abrir una investigación por tan burdo intento de influir en la decisión de un organismo autónomo. Así solo la haya recibido el secretario general…”, escribió.

SUSEL PAREDES

Le gusta la cámara

También Alejandro Muñante, de Renovación Popular, advirtió sobre las implicancias de este “acto injerencista” de la congresista ex Partido Morado, ex Integridad y Desarrollo y ahora representante de la bancada afín al golpista Pedro Castillo: Cambio Democrático-Juntos por el Perú. Hasta la Junta Nacional de Justicia deslindó de la inoportuna visita de la parlamentaria —¿habrá ido buscando cámara?—. “La congresista Susel Paredes llegó sin cita previa a la JNJ. No ha sido recibida por ningún miembro del Pleno, quienes se encontraban en sesión. Por una razón de cortesía fue atendida por el secretario general”, precisaron. Ups, le jalaron la alfombra. ¡Qué feo!

VLADIMIR CERRÓN

Pesca a río revuelto

El prófugo Vladimir Cerrón quiere pescar en río revuelto. En medio de toda la crisis desatada por la existencia de una organización criminal en el Ministerio Público, y desde la clandestinidad, el otrora socio político del preso Pedro Castillo aprovechó para reanudar su campaña en favor de una asamblea constituyente. Ya cansa…