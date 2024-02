CÉSAR ACUÑA

Caradura

Parece que a más de un año de haber asumido el cargo, César Acuña recién se entera de que es el gobernador regional de La Libertad. “(Yo) debería ponerle más esfuerzo, más pasión, liderar el tema de seguridad como me corresponde; yo podría reconocer que faltó liderar el tema de seguridad como gobernador…”, ha dicho sin vergüenza en una entrevista. Sí pues, lo dice quien no invirtió un solo sol partido por la mitad en materia de seguridad y orden público en 2023, periodo en el que se registraron más de 300 homicidios en su región. En lugar de tanto lamento bien haría en ponerse a trabajar. Decimos nomás.

NORMA YARROW

Invitación por redes

La vocera de Avanza País, Norma Yarrow, no tuvo mejor idea que grabar un video para dizque invitar públicamente a la presidenta Dina Boluarte, ministros de Justicia y del Interior, alcaldes, fiscal de la Nación, etc. etc. etc. a una audiencia el miércoles 28 para “evaluar” la inseguridad ciudadana. “No podemos perder un minuto más”, agregó con dramatismo, y acusó que en este tema hay descoordinación entre el Poder Judicial, la Policía Nacional y el Ejecutivo. ¿Y el Congreso de la República? Bien, gracias.

FUERZA POPULAR

Caso Cocteles

Tal como lo anticipó Keiko Fujimori, el partido Fuerza Popular denunció penalmente a Pablo Sánchez, José Domingo Pérez, Rafael Vela y Zoraida Ávalos, así como al periodista Gustavo Gorriti, cuya participación presuntamente irregular en el caso Cocteles, que compromete a dicha agrupación, fue mencionada por Jaime Villanueva, exasesor de Patricia Benavides. No solo eso, también han solicitado que se aparte del caso a Vela y Pérez a pocos meses de iniciarse el juicio oral.

MANUEL CACHO-SOUSA

Rumbo a Italia

El Ministerio de Relaciones Exteriores nombró como embajador del Perú en Italia a Manuel Cacho-Sousa Velázquez, no sin antes dar por terminadas sus funciones en Israel y agradecerle por los “importantes servicios prestados a la Nación” en esa legación diplomática. Y es que, como se recuerda, Cacho-Sousa Velázquez tuvo un rol destacado en ese país ayudando a repatriar a nuestros connacionales tras estallar la guerra con el movimiento islamista Hamás.

LUIS BEDOYA REYES

¡Presente!

Un homenaje a la memoria de Luis Bedoya Reyes al cumplirse 105 años de su nacimiento rindieron ayer dirigentes y militantes del Partido Popular Cristiano (PPC) al pie del monumento erigido en su honor, ubicado en el cruce de la avenida Angamos con la Vía Expresa, una de las obras más emblemáticas de quien fue alcalde de Lima a mediados de la década de los 60.

