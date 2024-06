WILFREDO OSCORIMA

Y va a caer, y va a caer…

Y mientras en Lima le lanzan huevos a la presidenta de la República, en Ayacucho, el gobernador regional Wilfredo Oscorima no la pasa mejor. Y es que ya se inició la recolección de firmas para su revocatoria del cargo. Tanto entusiasmo ha provocado la medida que los huamanguinos hacen cola para firmar los planillones en los que se deberá acopiar un total de 122 mil firmas si se quiere mandar al ‘wayki’ a su casa. Los promotores, en tanto, indicaron que enviarán planillones a otras provincias de la región. Ahora pues.

Wilfredo Oscorima ya había sido citado por la Comisión de Fiscalización por el caso Rolex. (Foto: GEC)





LILIA PAREDES

Nadie le cree

La diputada mexicana Mariana Gómez del Campo volvió a cuestionar todas las gollerías que reciben Lilia Paredes, esposa del golpista Pedro Castillo, y sus hijos de parte del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Por lo visto en tierras charras tampoco le creen a doña Lilia aquello de que no recibe una subvención de US$10 mil de su amiguis AMLO porque en México la moneda es el peso mexicano. Ups.

Lilia Paredes





ROBERTO SÁNCHEZ

Juntos y revueltos

Cúan desesperado estará el presidente de Juntos por el Perú, el congresista Roberto Sánchez, para asegurarse alguito en las elecciones generales de 2026, que además de su inminente alianza con Antauro Humala, ahora dice que también quiere sumar a la exsocia política del golpista Pedro Castillo, Verónika Mendoza. “Estamos dispuestos a dialogar. En este momento, no vetamos, no criminalizamos, no cerramos las puertas; esta es una izquierda popular”, alegó. En cuanto al etnocacerista reiteró que son “hermanos de lucha”. ¡Qué tales juntas!

Roberto Sánchez (Foto: Congreso)





EDUARDO ARANA

No se compra el pleito

La procuradora general del Estado, María Caruajulca, denunció ante la comisaría de San Isidro el irregular formateo que, dice, realizó su antecesor Javier Pacheco de la computadora que utilizaba y que es de propiedad del Estado. Consultado sobre el tema, el ministro de Justicia, Eduardo Arana, prefirió ponerse de costadito y comentó que segurito el equipo formateado es de propiedad de Pacheco. “Debe haber una explicación”, añadió. Uy, qué confiado.

Ministros sustentan pedido de facultades en el Congreso





