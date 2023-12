BERTHA ROJAS - I

Del dicho al hecho…

Bertha Rojas, madre del prófugo dueño de Perú Libre Vladimir Cerrón, se encadenó en la puerta de la Corte de Justicia de Junín y se declaró en huelga de hambre para reclamar el pronunciamiento del Poder Judicial respecto del habeas corpus presentado por su hijo, tras ser condenado a tres años y medio de prisión por el caso Aeródromo Wanka.

BERTHA ROJAS - II

Vladi, el ‘no’ prófugo

“Mi hijo no se ha fugado ni se fugará, él está en un lugar del Perú, no ha salido del Perú, ténganlo por seguro, yo confirmo que él no ha salido del Perú…”, declaró a la prensa. Bueeeno, si no se ha fugado, ¿cómo se le llama entonces a su condición de no habido desde hace más de 70 días? A propósito, ella misma es investigada por supuestamente pertenecer a una organización criminal liderada por su prófugo vástago. Ups.

PATRICIA BENAVIDES

Con sus pinky friends

Reza un refrán que las penas con pan, duelen menos, y eso es lo que debe haber inspirado a un grupo de pinky friends de la suspendida fiscal de la Nación Patricia Benavides a organizarle un almuerzo en el Club de la Banca. Nos cuentan que el organizador fue el exdiputado aprista Freddy Ghilardi, quien alegó que el convite era para una dizque “coordinación democrática” y en “apoyo a la defensa de Benavides”; o sea, a Jorge del Castillo. Ah, eso sí, cada uno se portó con la suya; la recesión, dicen…

LUIS ARAGÓN

A otro con ese cuento

Chistosito resultó ser el congresista por Acción Popular, Luis Aragón. Y es que luego de que quedara al descubierto que trucaron una foto para simular su participación en la clausura del año escolar en un colegio de Cusco, salió con que la publicación la hizo personal de su despacho sin su autorización. “No manejo directamente mis redes sociales, están a cargo del personal de mi despacho que, de manera inconsulta, subió una imagen evidentemente adulterada. Al ver la publicación me indigné como la mayoría de ciudadanos: (…) el responsable de este craso error ha recibido una severa llamada de atención”, arguyó. Uhmm, nos vio cara de ingenuos…

ALEX CONTRERAS

Resultados positivos

A través de un comunicado del Ministerio de Economía y Finanzas, se informó que el titular del sector Alex Contreras dio positivo a COVID-19. Afortunadamente, el ministro tiene las dosis completas de sus vacunas y se encuentra estable, informaron. Peeeeero, no faltó quien, a través de redes sociales, aprovechara estos tiempos de cifras negativas para nuestra economía para ironizar al respecto. “¿Cómo dicen que el ministro de Economía no muestra resultados positivos?”, señalaron. Pobrecito…