El congresista por Acción Popular, Darwin Espinoza, ofreció disculpas públicas a su familia tras la difusión de una comprometedora fotografía con su ‘amiga’ Stephanía Cuya.

“Yo lo que quiero, a través de las cámaras, es pedirle disculpas a mi familia que se ha visto expuesta innecesariamente”, declaró a los periodistas en el Palacio Legislativo.

Al preguntársele si traicionó a su esposa con Cuya, Espinoza replicó con fastidio que “ese es un tema de farándula; no voy a responder eso”.

El parlamentario acciopopulista reapareció en el Legislativo tras el escándalo desatado por su presunto intercambio de favores con su colega de Podemos Perú, Kira Alcarraz. Según una investigación periodística del programa Punto Final, Espinoza, aprovechando su condición de vocero de AP, cedió el cupo de dicho bloque en la Comisión de Ética a Alcarraz; a cambio ella contrató en su despacho a Stephanía Cuya, quien habría tenido una relación extramatrimonial con Espinoza.

Fotografía de Darwin Espinoza con Stephania Cuya. (Foto: Willax)

Por este caso, la Comisión de Ética ha iniciado una indagación contra ambos parlamentarios y lo propio ha hecho el Ministerio Público.

Al respecto, el legislador dijo que colaborará con todas la investigaciones. “Si ellos (la Fiscalía) tienen algún indicio o creen que ha habido algo irregular en nuestro accionar, que se investigue todo, nunca me he corrido de las investigaciones, siempre he colaborado con ellas”, comentó.

Sin embargo, trató de poner en tela de juicio la idoneidad del Ministerio Público para realizar esa tarea. “No me preocupa porque ya hemos visto cómo se maneja el Ministerio Público queriendo acusar o aperturando investigación como el caso de Karelim López que han pasado más de dos años y hasta ahora no se ha logrado nada”, manifestó.

“Lo que estoy diciendo es que el Ministerio Público se ha convertido en un participante político el cual quiere amedrentar a algunos políticos para ciertos beneficios”, agregó.

Similar comentario formuló con respecto a la Comisión de Ética. “Yo creo que si hay presión mediática (y) la Comisión de Ética se siente más tranquila investigando, que investigue”, dijo, tras lo cual pretendió victimizarse señalando que fue víctima de un “reglaje”. “Lo que haya podido hacer en un día o dos días no amerita, yo creo, controversia dentro del escenario político”, señaló.

