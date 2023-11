FLOR PABLO

Pide peras al olmo

La congresista no agrupada Flor Pablo ha remitido un oficio al vocero de la bancada Perú Bicentenario, Guido Bellido, “exigiéndole” que “a la brevedad posible” retire al parlamentario José Balcázar de la presidencia de la Comisión de Educación por sus “repudiables” declaraciones avalando las relaciones sexuales con menores de 14 años. “No podemos tolerar que haga apología a prácticas que perpetúan el sometimiento sexual y psicológico de nuestros niños”, advirtió Pablo.

(Foto: GEC)

GUIDO ‘PUKA’ BELLIDO

Tal para cual

¿Y ahora qué dirá Guido ‘Puka’ Bellido que, cuando fue premier del golpista Pedro Castillo recomendó a las mujeres pensar en que tienen un padre o un esposo antes de denunciar situaciones de violencia y acoso arguyendo que “hay mucha denuncia falsa y motivadas por otros intereses”. Uhm, con esas credenciales, no hay mucha esperanza de que el pedido de Pablo sea atendido, ¿o sí?

CÉSAR ACUÑA - I

Sueño fugaz

La criticada estatua de César ‘el vanidoso’ Acuña —ya retirada del campus de la Universidad César Vallejo— parece haber sido un sueño largamente postergado del fundador de Alianza para el Progreso. Ya en el libro Plata como cancha, el periodista Christopher Acosta reseña que en 1998, a su regreso de la Universidad de Harvard donde participó en un seminario, si algo le quedó en la cabeza al egocéntrico empresario —no sabemos si fue lo único— fue la escultura en bronce a John Harvard, fundador de esa casa de estudios.

CÉSAR ACUÑA - II

Muerto… de vergüenza

Y así se lo habría comentado al entonces secretario general de su universidad Eladio Angulo, quien para no herir la susceptibilidad de su entonces jefecito, se lee en el libro, solo le comentó: “Las estatuas son para los muertos. No sabía que ya te querías morir, Cesitar”. Uhm, ojalá lo hubiera escuchado, para no morir… de vergüenza.

FERNANDO ROSPIGLIOSI

Sin filtros

¿Y cómo les habrá caído a los turistas, ups, perdón, a los congresistas que integran la delegación que acompaña a la presidenta Dina Boluarte al foro de la APEC que se realiza en San Francisco, Estados Unidos, las declaraciones de su colega por Fuerza Popular, Fernando Rospigliosi? Sin anestesia, el exministro del Interior declaró que sus pares deberían mantener “cierta distancia” de este tipo de situaciones, “sobre todo teniendo en cuenta que varios viajes de la señora Boluarte han sido de una frivolidad impresionante”. Como reza el refrán: “quien dice la verdad, ni peca ni miente”.

(Congreso)

VIDEO RECOMENDADO