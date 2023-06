KEIKO, LA ÚNICA - I

No hay otra

Sin titubear y muy orgulloso, Hernando Guerra García, parlamentario de Fuerza Popular, ha salido a decir que la mejor candidata a la presidencia “obviamente” es su lideresa Keiko Fujimori. “Yo creo que es la única del centro hacia la derecha que aglutina, que es popular y que además tiene una preparación para ser una mujer de Estado”, dijo el congresista.

Hernando Guerra García.

KEIKO, LA ÚNICA- II

La fe de Nano

El buen Nano confesó que Keiko le ha afirmado que no será candidata en las próximas elecciones, pero él no pierde la esperanza de que su lideresa cambie de opinión. Y para darse ánimo de que a la cuarta podría ser la vencida, recordó que en el ámbito internacional algunos políticos postularon varias veces, hasta que al fin ganaron, como François Mitterrand, Salvador Allende y Andrés Manuel López Obrador. Bueno, soñar no cuesta nada.

Hernando Guerra García.

CONSEJO PARA DINA

Invasión de lagartos

Norma Yarrow odia a los lagartos. La congresista de Avanza País ha advertido que los ministerios se están llenando de “lagartos”, en alusión a personas vinculadas al expresidente Martín Vizcarra. “Vayan a ver cómo están los ministerios plagados de lagartos, cómo se están metiendo los lagartos como lagartijas”, dijo la parlamentaria, que ha pedido a la presidenta Boluarte retirar a todos estos “lagartos” que han invadido esas dependencias. Sería ideal si le da una mano y los identifica.

Congresista Norma Yarrow

LOS ABOGADOS DEL ‘PROSOR’- I

Letrados en pleito

Así, tan improvisada e informal como fue la lamentable gestión de Pedro Castillo, actúan también los abogados del hoy preso golpista. Benji Espinoza, el recordado defensor del profesor, que renunció a seguir a su lado tras el golpe, desmintió que haya regresado al equipo jurídico que intenta, a base de mentiras, buscar la libertad de su cliente. “Parece que hay un anhelo, de que yo regrese, pero eso quedará en un anhelo”, dijo el letrado.

Benji Espinoza.





LOS ABOGADOS DEL ‘PROSOR’- II

¡Fuera de acá!

Dicho esto, no pasaron muchos minutos para que su colega Guillermo Olivera arremetiera contra Espinoza. “Nadie lo ha invitado para que regrese al equipo (…), al contrario, todos se oponen a ese regreso que él se está refiriendo”, aclaró uno de los tantos abogados de Castillo.

Guillermo Olivera Díaz.

EDUARDO SALHUANA

Mejor calladito

Intentando justificar lo injustificable, Eduardo Salhuana, congresista de APP, defendió la decisión de la Comisión de Ética de reducir la sanción a Magaly Ruiz, su compañerita de bancada, acusada de ‘mochasueldos’. Dijo que no hay pruebas de que su colega recibió el dinero y que “no se puede sancionar por una presunción subjetiva”. Sí, eso dijo. Espíritu de otorongo, perdón, espíritu de cuerpo que le dicen.

(Foto: Archivo GEC)