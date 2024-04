Luis Jochamowitz, el escritor que mejor ha retratado el poder en el Perú habla de su fugacidad.

¿Qué piensa del filósofo Jaime Villanueva? Un aspirante a Montesinos.

No va a manchar toda la filosofía. Tiene un don de sociabilidad, sin duda. Debe tener buena labia. El vacío de líderes se llena con lo que haya. Y cada vez va descendiendo. Después de la Benavides vendrá otro. Pero el vacío de poder se llena. ¿Y cuáles son las habilidades más solicitadas? Las sociales. Yo conozco, hermanito. ¿Sabes quién le escribía los discursos a Martín Vizcarra? Un redactor de El Peruano. Más enclenque no puede haber. Venden su lugar en la historia por 14 relojes. Y creyendo que se van a ir a su casa. No, no se van a ir a su casa, van a pasar por Barbadillo.

¿Montesinos tenía más nivel que Villanueva? Porque en tu libro lo criticas.

No era culto ni de gustos exquisitos. Tampoco Alejandro Esparza Zañartu, no creo. Me llama la atención que Vargas Llosa no haya querido escribir sobre Montesinos. En general, el fujimorismo no le es grato, parece.

¿Ve un descenso en la política y los medios?

Hay un insólito grado de decadencia cultural y moral. No es que el Perú nunca haya sido mal gobernado. Siempre hemos sido mal gobernados. Pero una cosa es lo malo y otra es lo pésimo. Porque ya están pensando en gobernar para medrar y protegerse. Porque una de las lecciones que hay que reconocer es que al final te pasan la cuenta y terminas preso o empapelado. Desde Fujimori en adelante. Te arman un muñeco.

Pero hay 40 candidatos. Parece que vale la pena la gloria fugaz.

Es como las polillas y el fuego. Te vas a quemar, pero no importa, crees que a ti no te va a pasar. No hay líderes. ¿Quién es Acuña? Un salto para atrás. Bueno, después de Pedro Castillo todo es posible. Dina es espantosa. Esto de los 14 relojes es cómico. Afuera deben de verlo así. ¿Cuántos relojes necesitas para ver la hora?

¿A quién ve para 2026?

Bueno, Lima siempre ha votado por la derecha. No conozco a Añaños. Está Chiabra, pero no me gustaría un militar, sería un reflejo. Me temo que todo estaría puesto para alguien como Antauro. Eso sería de temer realmente. Eso de Keiko con Alberto Fujimori sería dinastía pura, como Kim Il-sung.

Desde PPK, todos los vicepresidentes han sido presidentes. Perú es quizás el único país con dos vicepresidentes por los complots que provocaba el primero.

Eso dicen, pero no me consta. Creo que Seoane no se portó bien con Belaunde. Pero en general yo he estado pensando que desde hace mucho tiempo debí dejar de votar. No hay forma de acertar. Es un juego que ya está malogrado por principio. Yo siempre he votado. Y solo voté en blanco la última vez, por primera vez en mi vida. El problema es que no hay voto útil: siempre es inútil.

¿La democracia fracasó? Sería irónico, porque somos muy democráticos. Cualquiera puede ganar.

En todo caso, si ha fracasado, no hay otro sistema mejor. Si este es el menos malo como decía Churchill, imagínate los otros. La ventaja de la democracia es que se puede corregir. Salió mal, ya no sale la próxima. Va preso.

Quizá cambiaron los plazos. El contrato social vence en menos de 5 años.

Antes eran 7. Demasiado. Ahora son 5 y llegan con las justas.

Municipalmente es al revés: eran 3 y ahora 4. Hay más estabilidad. Es cemento, no ideología.

En Lima, pero en provincias… Lima es de derecha. El Perú no es de izquierda, sino que está furioso. Y por temporadas está de mal humor. Pero sí, en líneas generales es más estable. Debería ser mucho más claro. Pero hay mucha incultura civil.

La izquierda critica al fascismo peruano. Pero el fascismo es Antauro. ¿No se asemeja más a Sánchez Cerro o a Luis A. Flores?

Esa es la posibilidad: que el fascismo sea militar y serrano. Más peligroso, más popular. Un fascismo de San Isidro no va a ningún lado. Ni siquiera pudieron sacar a un presidente de quinta como Castillo, que se autoexpectoró. ‘Porky’ es una curiosidad de Lima.

¿Qué ha estado leyendo?

Críticas. También escuché unos audiolibros. Uno de Álvaro Mutis. El problema es que nada reemplaza el silencio. Vas reflexionando y las palabras van apareciendo.

¿El periodismo cayó? No por Inteligencia Artificial, sino por estupidez natural.

Hay algo de eso. Yo pensaba que la Inteligencia Artificial iba a reemplazar a los taxistas y no a los escritores. Pero está pasando al contrario.

Si alimenta a la Inteligencia Artificial de textos suyos, Jochamowitz escribiría para siempre.

La esperanza de ser único ya ni contigo mismo. Un dramaturgo decía que los literatos eran vanidosos, porque querían sobrevivir a través de su obra. El teatro no: comienza y termina. Más práctico. La inmortalidad es demasiado pedir. ¿Quién recuerda tanto? Todo desaparece y así debe ser. ¿Cuánta gente merece realmente un lugar en el tiempo?

“Pedro Castillo era insostenible. Había tantas razones para estar en contra”.

“Siempre hubo una línea cainita en la política peruana. Pero Odría cerró el kiosco tranquilo. Nadie le hizo cargamontón. A Leguía, sí. Tiene un paralelo con Fujimori”.

“La gloria del poder es un brillo fugaz. No dura nada. Y parecen no darse cuenta, no comprenderlo. Cinco o siete años después, nadie se acuerda de ti. No tienes ninguna influencia. Mira a todos los militares de Velasco. Terminaron regando su jardín”.