PEDRO CASTILLO - I

Papelón

Tremendo papelón hizo el golpista Pedro Castillo en la audiencia programada ayer en el marco del proceso judicial en su contra por el delito de rebelión. Y es que se enteró recién allí, y por el juez supremo César San Martín, que no tiene abogado para esa causa. Desconcertado, el profesor solo atinó a pedir una reprogramación. “(Eduardo Pachas) estaba acreditado para asumir mi defensa; voy a hacerlo llamar lo antes posible…”, indicó.

Pedro Castillo se entera en plena audiencia que no tenía abogado.

PEDRO CASTILLO - II

¿Mala memoria?

San Martín, por su parte, le hizo la observación a Castillo de que en lo que va de este proceso ha acreditado ya a cuatro abogados y —ojo al piojo— ninguno de ellos es Eduardo Pachas. Como sea, el ahora inquilino del penal Barbadillo insistió en que solo él maneja su “carpeta”. ¿Se habrá olvidado Castillo que, en febrero último, el propio Pachas comunicó públicamente que no iba más como su defensor legal precisamente porque este había designado por su cuenta al letrado Luis Medrano Girón? ¡Qué enredo!

ROSSELLI AMURUZ - I

Traductor, por favor

En un ínterin de sus actividades por la Semana de Representación, la congresista por Avanza País, Rosselli Amuruz, fue consultada sobre las encuestas que cada vez le dan mayor nivel de desaprobación al Parlamento —85% según Ipsos—. “Es algo evidente que no lo podemos negar, pero no quiere decir que uno se acoja a dichas encuestas porque al final el Perú y las necesidades no paran”. ¿¿¿???

Rosselli Amuruz. (Foto: Facebook)

ROSSELLI AMURUZ - II

Cuestión de ética

Esteee, luego, al ser consultada sobre tooodas las denuncias contra sus colegas salió con que primero hay que esclarecer lo que es la ética. “No es muy claro qué puede ser ético para ti y qué (lo es) para mí. Es importante que todo lo que sea dentro de la cancha parlamentaria, eso sí debe ser sancionado, pero todo lo que sea externo es de la vida independiente de cada colega”. Uy, entonces, si una congresista contrata en su despacho a la hermana de su novio sí tendría que ser sancionada, ¿verdad?

(Foto: Congreso)

BETSSY CHÁVEZ

No la quieren

Y en Tacna han empezado a recolectar firmas para solicitar a las autoridades que se retire de la Plaza de la Mujer Tacneña la placa conmemorativa que en agosto de 2022 develó su paisana y entonces ministra de Cultura Betssy Chávez, y en la que se luce también su nombre junto al de su exjefecito Pedro Castillo. “Nadie se atrevió a pretender figurar e inmortalizarse sobre la base del orgullo que nos produce a todas las mujeres tacneñas el haber nacido en esta tierra sin recordar la responsabilidad que genera para no deshonrarla”, se lee en el memorial que ya está circulando.