Deslinda de Pedro Castillo

Ya quisiera, Vizcarra

Denunciando supuestas publicaciones falsas sobre su posible incursión en la Presidencia del Consejo de Ministros, el expresidente Martín Vizcarra negó en su cuenta de Twitter que vaya a ser jefe del Gabinete Ministerial de Pedro Castillo tras la renuncia de Héctor Valer. “No tengo ningún vínculo con el gobierno, mi posición es férrea”, aseguró, y agregó que siempre está pensando en “el Perú primero”. Después de él, claro.

Pide crear nuevo Ministerio

Castillo sin prioridades

En medio de la crisis, al presidente Pedro Castillo le sobra el tiempo para hacer pedidos específicos. Esta vez, el Ejecutivo envió al Congreso un proyecto de ley para la creación del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, cuando, a la fecha, ni siquiera tiene titulares capacitados para las carteras existentes. ¿Será una distracción o un pretexto para seguir copando el Estado con amigos?

Tello habla sobre Gabinete

Llamado de atención

Al presidente ya ni sus aliados le cubren la espalda. Esta vez, el legislador del partido oficialista, Edgar Tello, invocó al jefe de Estado a hacer una mejor selección del gabinete de ministros. Aseguró que, pese a que el presidente “ha tenido la buena intención de hacer un Gabinete de consenso, lamentablemente ha habido un error que no percibió, al tener un premier que no cumplió con ello”, expresó ayer a RPP. Si Castillo no escucha a la oposición, al menos que preste atención a los suyos.

Bermejo contra los medios

No le gusta la prensa

Luego de que Héctor Valer abandonara la Presidencia del Consejo de Ministros asegurando que fue “derrotado” por las portadas de la prensa, el legislador de Perú Democrático Guillermo Bermejo también arremetió contra los medios de comunicación. Aseguró que el presidente Castillo no renunciaría ni por “las bancadas vacadoras, los opinólogos, las bravatas de los falsos aliados ni por la prensa sicaria”. Mejor que reconozca que el papel de “asesor” del presidente le quedó demasiado grande.

Se unen contra el alcalde

Iglesia versus Muñoz

El último domingo, durante su homilía dominical en la Catedral de Lima, el monseñor Carlos Castillo expresó su solidaridad con la Orden Franciscana por la violenta destrucción del muro perimetral de su convento realizada por la Municipalidad de Lima el fin de semana. También se fue en contra de la gestión de Jorge Muñoz el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios, por derribar un muro que representaba un patrimonio cultural de la humanidad desde 1988.

