Agua para su molino - I

Carrasco en campaña

Juan Carrasco Millones aseguró ante la Comisión de Fiscalización que nunca tuvo en mente contratar durante su gestión como ministro de Defensa al exsecretario del Despacho Presidencial Bruno Pacheco, como lo reveló Karelim López. Además, atribuyó las acusaciones de la empresaria a una supuesta venganza de su abogado César Nakazaki, quien –arguyó– “perdió todos los casos cuando yo era fiscal en Chiclayo”. ¡Anda! ¿En serio? Cómo se nota que ya está en campaña a la gobernación regional de Lambayeque.

GEC

Agua para su molino - II

La viveza de Vergara

Pero Carrasco no fue el único que pretendió jalar agua para su molino. También lo hizo el congresista Elvis Vergara, sindicado por López como integrante de ‘Los Niños’, grupo que formaría parte de una mafia corrupta en el MTC. Aprovechando la presencia del primer ministro, el acciopopulista le preguntó a Aníbal Torres con qué congresistas se ha reunido, de qué bancadas, en qué fechas y si hubo coordinaciones para favorecer a sus allegados, etc. ¡Qué vivo! No ven que solito se iba a incriminar el jefe del gabinete si así hubiera sido. ¿El legislador nos cree tan bobos que no nos dimos cuenta de su jugada?

(Foto: Minem)

Aníbal Torres

Menos lamentos

Por su parte, el jefe del gabinete también tuvo lo suyo al referirse a la situación legal de los prófugos sobrino del presidente Pedro Castillo. “Usaban camioneta, vehículo moderno, alardeando estos jovencitos y mire lo que les toca ahora; tendrán que sancionarlos por lo que han hecho”, comentó. A ver si, en lugar de lamentarse, dispone que se acelere su ubicación y captura, al igual que la de Bruno Pacheco.

(Foto: Jorge Cerdan/@photo.gec)

Mal uso de recursos públicos

¿Hasta cuándo?

Y ya que hablamos del premier, quien se jacta de actuar siempre conforme a ley, a ver si dispone que cese el uso de recursos públicos para promocionar el referéndum para una Asamblea Constituyente. Primero fue en las redes y ahora en el diario oficial El Peruano. ¿Hasta cuándo, señores?

(Foto: Eduardo Cavero/@photo.gec)

Protocolo de la ONPE

Derecho al voto

La Oficina Nacional de Procesos Electorales actualizó el protocolo para garantizar el derecho al voto de las personas trans en los próximos comicios internos con miras a las elecciones ediles y regionales de octubre próximo. En América Latina, solo México, Colombia, Chile y nuestro país cuentan con este tipo de instrumento legal.

(Foto: El Comercio)