Como zona de bombardeo en medio de una guerra. Así quedaron las viviendas de 12 manzanas cercanas al Grifo Espinoza S.A.C. (GESA), ubicado en el límite de los distritos de Villa María del Triunfo, Villa El Salvador, Lurín y Pachacámac, tras la explosión, la tarde del lunes, en una planta de compresión de gas natural comprimido (GNC).

La onda expansiva destruyó todo a su paso y redujo casi a escombros predios de material noble, negocios y vehículos, además de romper pisos, paredes, techos, mamparas, puertas y mesas.

“He construido mi casa durante 25 años, me ha costado mucho sacrificio y ahora he quedado arruinado. La explosión hizo que volaran las vigas, los techos, las ventanas. No hay pronunciamiento del grifo, estoy en shock”, contó Jacinto Escobar, quien presenta heridas en la cabeza producto de los vidrios que le cayeron.

VIOLENTO. Tanque de gas natural se empotró contra vivienda. (Foto: GEC).

DAMNIFICADOS

El premier Gustavo Adrianzén confirmó que el siniestro dejó un fallecido, 54 heridos, 426 damnificados y 98 familias afectadas. El cadáver de Luis Flores Revollar (32), jefe de la planta de compresión, fue llevado a la Morgue Central de Lima para la necropsia de ley.

El comandante de los bomberos de Lima Sur, Jaime Palacios, explicó que dos tanques de gas natural de 3,000 metros cúbicos generaron la explosión que, por fortuna, no terminó en deflagración. La disipación del combustible demora porque las válvulas están dañadas.

HERIDOS. Vecinos sufrieron cortes y golpes tras explosión. (Foto: Difusión).

El bombero refirió que la fuga de gas, ocurrida durante el proceso de carga de una cisterna, responde a un tema mecánico. “En base a la primera visualización, es una fatiga de material, que es un efecto mecánico que ha generado una fisura y, por la gran presión del tanque, ha salido despedido. Es como tener un globo de aire al que le sueltan el nudo y el globo sale despedido”, detalló.

EMERGENCIA Y BONO

Adrianzén adelantó que el Consejo de Ministros declarará en emergencia a los cuatro distritos afectados por la explosión, para que Cofopri mida el grado de afectación de viviendas; Indeci, entregue carpas y abrigo; y el Ministerio de Vivienda otorgue bonos a las familias afectadas, según la magnitud de los daños sufridos.

PÉRDIDAS. Vehículos destrozados y pistas dañadas. (Foto: GEC).





Grifo GESA será clausurado

La gasolinera, de propiedad de Grifos Espinoza (GESA), donde el lunes a las 4:20 p.m. se desató una explosión de gas natural comprimido, será clausurada de forma definitiva.

“Tengo entendido que la licencia de funcionamiento queda suspendida y el destino debe ser la clausura definitiva del grifo y de todas las operaciones que realiza”, declaró el premier Gustavo Adrianzén. A su vez, la administración edil de Eloy Chávez afirmó que el local será “clausurado de forma definitiva”. En la víspera, los vecinos relataron que las fugas de gas eran constantes en este local.

Adrianzén refirió que el Osinergmin inspeccionó la gasolinera en enero de este año y no encontró ninguna irregularidad; mientras que GESA lamentó la muerte de su trabajador y dijo que activará la póliza del seguro para reparar los daños causados a los damnificados.

SABÍA QUE

Osinergmin ordenó la suspensión del Registro de Hidrocarburos del Establecimiento de Venta al Público de Grifos Espinoza S.A., de la Estación de carga de GNC.

Asimismo, de dos unidades de transporte de GNC con placa B1I-999 y B4R-983.

Verificó que las unidades cuentan con póliza vigente de Responsabilidad Civil Extracontractual que cubre daños a terceros.

Perú21 ePaper, ingresa aquí y pruébalo gratis

VIDEO RECOMENDADO

Lucy Del Carpio, miembro de la Dirección de Salud Sexual y Reproductiva del Minsa. Lucy del Carpio: "El embarazo adolescente es un problema de salud pública"