La Vero en el Gabinete - I

Y van cuatro

Las aguas están bravas en los predios oficialistas donde no les ha caído nadita bien la incorporación al gabinete de Rosendo Serna como nuevo ministro de Educación. El problema, sin embargo, no sería el profesor, sino más bien su filiación a Juntos por el Perú; sí, el partido que postuló a la Presidencia a Verónika Mendoza y que, a solo cinco meses de iniciado el gobierno, tiene ya a cuatro representantes de su bloque en el Ejecutivo. Ya quisiera esa suerte Perú Libre.

(Foto: Andina)

La Vero en el Gabinete - II

Perdedora que gana

“Qué gracioso, Vero sacó 7% de los votos con Juntos por el Perú. Hoy son los que dieron golpe blando y terminaron gobernando sin ser elegidos por el voto de los peruanos. Pero quien cargará con los pasivos de este gobierno no serán ellos, será @PERU_LIBRE1″, escribió ayer Zaira Arias, allegada a Vladimir Cerrón. Y atrás no se quedaron Waldemar Cerrón y Guido Bellido. Y eso que no vieron los tuits posteriores de Verónika Mendoza en los que se jacta de haber hecho un balance con el presidente Castillo y da recetas para el 2022.

(Foto: Facebook Zaira Arias)

Elecciones moradas

Durán vs. Culqui

Hoy se realizan elecciones internas en el Partido Morado para elegir al nuevo presidente de la agrupación. Los candidatos son Narescka Culqui y Lucho Durán. Quien salga elegido iniciará su mandato en el 2022 y hasta el 2026, por lo que su primer reto serán las elecciones ediles y regionales. ¿Y Julio Guzmán? Pues quién sabe. Desde el 28 de julio no tuitea.

Narescka Culqui. (Instagram)

¿Día de los Inocentes?

La promesa de Mirtha

Cuando ayer la prensa le preguntó a la presidenta del Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez, por el cuestionado ministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva, quien nunnnnca aparece en las ruedas de prensa del Ejecutivo, ella anunció que a partir de enero se realizarán conferencias de prensa por sectores. “Ahí van a tener la oportunidad de preguntarle”, apuntó. ¿Será verdad o una “celebración” retrasada del Día de los Inocentes?

(Foto: PCM)

Cristina Alzamora Rivero

Rectora en la U. Villarreal

Por primera vez en 58 años de vida institucional, la Universidad Nacional Federico Villarreal tendrá a una mujer como rectora. Se trata de la doctora en Ingeniería Cristina Alzamora Rivero, quien conducirá los destinos de esa casa de estudios hasta el año 2026.

(El Comercio)