ALEX PAREDES - I

Mal ejemplo

El viajecito de dos congresistas del Bloque Magisterial, Paul Gutiérrez y Germán Tacuri, a México para participar en un evento de “momias extraterrestres” parece que no fue del agrado de su colega de bancada Alex Paredes, quien cuestionó que por esta salida del país se hayan ausentado de las sesiones del Pleno en noviembre. “No necesariamente cuando uno se ausenta del país puede ausentarse de las sesiones. Yo he tenido la oportunidad de estar fuera, pero no dejo de cumplir con mis funciones ordinarias…”, arguyó.

(Foto: Congreso)

ALEX PAREDES - II

Paja en ojo ajeno

Paredes, además, informó que se ha solicitado a la vocera del bloque, Lucinda Vásquez, que convoque a una reunión para que Gutiérrez y Tacuri informen sobre el viaje. Uhmm, bien fácil la crítica cuando se trata de otro, ¿no? ¿Y qué tal si Paredes se anima y explica también por qué aceptó un doctorado honoris causa de la Universidad Nacional de Piura en retribución por apoyar la ley que hizo cambios en la Sunedu y restableció la autonomía de las universidades?

CASO MARÍA CORDERO

A paso de tortuga

Recién en tres semanas, el 15 de febrero, la Comisión Permanente debatirá y votará el informe final de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales que fue aprobado en noviembre ¡hace tres meses!, y que recomienda acusar a la congresista María ‘mochasueldo’ Cordero Jon Tay por la presunta comisión del delito de concusión en agravio del Estado e inhabilitarla por un plazo de diez años para el ejercicio de la función pública por haberle recortado la remuneración a sus trabajadores. Para eso sí son lentos, pero cuando se trata de cobrar bonos…

(@photo.gec)

MARTÍN VIZCARRA

Otra inhabilitación

Ese mismo día, se verá también el informe final que recomienda inhabilitar por 5 años a Martín Vizcarra y por 3 años a la exministra de Cultura Patricia Balbuena por la presunta comisión de los delitos de tráfico de influencias agravado, peculado doloso por apropiación para tercero y negociación incompatible en el caso Richard Swing.

¿HASTA CUÁNDO?

Congresistas virtuales

Otra cosa en la que anda a paso de tortuga la Mesa Directiva del Congreso —que preside Alejandro Soto— es en el retorno a la presencialidad de los legisladores, no solo a las sesiones del Pleno, sino a toooodas las comisiones como lo ha hecho el resto de trabajadores mortales de todo el país. En la última sesión de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales solo participaron en cuerpo y alma cinco legisladores: Lady Camones, José Cueto, Edgard Reymundo, Jorge Montoya y Alex Paredes. Otros se conectaron virtualmente, por lo menos eso aseguraron aunque a la hora de intervenir todo fue silencioooo.

(Foto: archivo Congreso)

Perú21 ePaper, ingresa aquí y pruébalo gratis.