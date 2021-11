César Acuña quiere más...

Plata como cancha

El Consejo de la Prensa Peruana rechazó la solicitud de embargo del excandidato presidencial César Acuña contra los periodistas Christopher Acosta –autor del libro Plata como Cancha– y Jerónimo Pimentel, como garantía en una querella entablada por presunta difamación, en la que el líder de APP pide una reparación civil de S/100 millones. El CPP cuestionó que se “instrumentalice la justicia como mecanismo de censura”. ¿Y qué dice a todo esto Acuña? Pues nada. Se hace el muertito.

La incontinencia de Aníbal - I

Más control, ministro

La presidenta de la Comisión de Constitución, Patricia Juárez, criticó que el ministro de Justicia, Aníbal Torres, haya puesto en debate un presunto indulto al expresidente Alberto Fujimori. La legisladora atribuyó el gesto del ministro a una “incontinencia verbal” que le recomendó controlar, habida cuenta que se trata del asesor legal del presidente.

El ministro Aníbal Torres dijo que Pedro Castillo tomará una decisión sobre Bruno Pacheco. (Foto: archivo GEC)

La incontinencia de Aníbal - II

Lo quieren en Fiscalización

Pero esperamos que esa misma incontinencia verbal la tenga Torres cuando, eventualmente, sea citado a la Comisión de Fiscalización, donde la legisladora Magaly Ruiz (APP) ha planteado que se investigue el contrato por S/14 millones suscrito, cuando él ya era ministro, entre el Estado y la empresa Aldem SAC, cuyo apoderado es su hermano Víctor Torres. A ver con qué explicación nos sale.

Martín Vizcarra

¿Con qué autoridad habla?

Y otro que no deja de sorprender es Martín Vizcarra, quien acusó al gobierno de Pedro Castillo de un “aprovechamiento del poder para beneficios particulares”. Fíjense pues, el burro hablando de orejas. ¿Ya se olvidó Martincito del ‘Vacunagate’, del caso Richard Swing, de sus amigos que se favorecieron durante su gobierno con bonos Mivivienda, etc. etc.?

El exmandatario Martín Vizcarra, inhabilitado 10 años por el caso Vacunagate, advirtió que no existe una comunicación adecuada entre Pedro Castillo y la primera ministra, Mirtha Vásquez. (Foto: El Comercio)

Rosselli Amuruz

Metidas de pata

A la congresista Rosselli Amuruz le llueve sobre mojado. A la batahola que desató su iniciativa de homenajear a Son Tentación en el Día del Músico, se suma la indagación de la Comisión de Ética por celebrar su cumpleaños en una fiesta vulnerando los protocolos sanitarios.

