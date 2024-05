Universitario de Deportes empató con Junior de Barranquilla en el estadio Monumental por la Libertadores y fue el capitán del equipo colombiano, el experimentado Carlos Bacca, quien tuvo una fuerte crítica por el sistema de juego de los ‘cremas’.

“Universitario se tiró para atrás. Juegan a mantener el cero, a defenderse y aprovechar alguna ocasión. Es el sistema que le gusta y que le viene dando resultado. Con la hinchada que tienen, podrían haber ofrecido un mejor espectáculo porque eso es a lo que viene la gente, a ver buen fútbol”, sostuvo Bacca.

El capitán insistió en su crítica, haciendo un contraste la respuesta del público en el Monumental, con el espectáculo que dio Universitario.

“Muy bonito el hincha y muy bonito cómo apoya la gente, pero yo creo que ellos se irían más contentos si el equipo saliera más a jugar, a proponer, si jugara distinto”, expresó.





La respuesta de ‘Orejas’

Fue el referente de Universitario Edison ‘Oreja’ Flores quien salió a responderle al colombiano, aclarando que el partido estuvo parejo.

“Son situaciones que a veces se dan por el control del partido que ellos tenían, seguramente teníamos que tirarnos atrás. Pero después creo que el partido estuvo peleado. En el gol, ellos se metieron atrás y anotamos. Estuvo igualado”, indicó.

Carlos Bacca tras el 1-1 ante la ‘U’:



“Con la hinchada que tienen creo que se pudo ver un mejor espectáculo. El hincha viene a ver mejor fútbol, pero bueno es su sistema y así le gusta jugar, hay que respetarlo. Ya sabemos cómo juegan, a mantener el 0”.pic.twitter.com/y3vJW0mFB7 — Erick Osores (@ErickOsores) May 8, 2024





Fabián Bustos destaca a su equipo

Aunque para muchos hinchas cremas se desperdició una buena oportunidad de sumar de a tres de local, para el técnico Fabián Bustos las posibilidades de pasar a la siguiente fase de la Libertadores siguen intactas.

“Tuvimos un muy buen primer tiempo. Dominamos, creamos situaciones y conseguimos el empate. En el segundo tiempo ambos equipos se cansaron por la enorme intensidad de la primera parte. No hicimos un gran segundo tiempo. Estuvimos cerca de ganarlo. Creo que fue un resultado justo, pero si tendría que haber un ganador, estuvimos más cerca nosotros. La Libertadores es así. Queríamos posicionarnos, hoy estamos en carrera”, dijo.

El técnico también precisó que tienen en la mira mejorar la estadística de los equipos peruanos en la Libertadores.

“La Libertadores es así, queríamos ganarlo para poder acomodarnos en el grupo. Hace muchos años, más que 10 creo, que un equipo peruano no pasa y estamos en carrera. No es fácil, es difícil, está muy parejo. No creo que sea la seguidilla de partidos, el equipo está fuerte, está bien. La intensidad del primer tiempo fue muy alta, ellos lo sintieron más que nosotros. En el primer tiempo lo dominamos, y en el segundo tiempo nos faltó la chispa”, añadió.

Tremenda jugada de Andy Polo para que solo la empuje el 'Oreja' Flores:pic.twitter.com/dZMo5KcohX — Out of Context Libertadores (@OoCLibertadores) May 8, 2024





Los ‘cremas’ están segundos en su grupo con 5 puntos y esperan aún el resultado de Botafogo (3 puntos) versus LDU (4 puntos). Un empate o victoria en este partido colocaría a los peruanos en el tercer puesto.

A Universitario le quedan dos partidos, primero con Botafogo en el Monumental y cierra con LDU en Quito.

