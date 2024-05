Jessica Newton, exreina de belleza, ha salido en defensa de su yerno, el cantante de cumbia Deyvis Orosco, luego de que Andrea San Martín revelara haber sido víctima de infidelidad durante su relación con él.

Ante las declaraciones de San Martín, quien afirmó haber sido engañada por Orosco mientras eran pareja, Newton prefirió no opinar sobre la situación, indicando que no habla de lo que no le interesa.

“Si hay algo que he aprendido en todos estos años es que nunca hablo de lo que no me interesa. Respeto su historia (de Andrea San Martín), entiendo que quiera contar su historia personal después de veinte años (tras su ruptura con Orosco), es una niña que he visto en un par de ocasiones, pero no tendría que opinar”, manifestó para Trome.

Sin embargo, Newton no escatimó en elogios hacia su yerno, destacando la gratitud que siente hacia él y la familia que ha formado junto a su hija, Cassandra. “Mi yerno me encanta, gracias a él bailo cumbia, tengo un nieto fabuloso, a mi hija (Cassandra) le brillan los ojos, qué más te puedo decir... Si hay algo de lo que estoy agradecida es de mi familia y Deyvis es como un hijo más”, expresó.

Con estas palabras, Jessica Newton muestra su apoyo y cariño hacia Deyvis Orosco, resaltando el valor que tiene para ella y su familia como parte importante de su vida.





Andrea San Martín revela que Deyvis Orosco le fue infiel: “Los descubrí”

En una reciente entrevista, la reconocida exchica reality Andrea San Martín abrió su corazón al hablar sobre las decepciones amorosas que ha enfrentado a lo largo de su vida, admitiendo que todas sus exparejas, incluido el cantante de cumbia Deyvis Orosco, la engañaron en su momento. Sin embargo, la también actriz reconoció que ella también ha cometido errores durante sus relaciones sentimentales.

San Martín detalló que a lo largo de su vida amorosa ha tenido solo tres novios oficiales: Adolfo, su primer amor; Deyvis Orosco; y Sebastián Lizarzaburu, padre de su primera hija. Se presume que también estuvo involucrada sentimentalmente con Juan Víctor Sánchez, padre de su segunda hija.

“Todos mis flacos me han engañado, sin excepción. Aunque el primero no me engañó, era el mega novio, muy bueno, simple hablo bien de él. Pero de mis tres novios, los tres me han engañado. Solo yo sé quiénes son”, reveló San Martín en diálogo con diario Trome.

La excompetidora de ‘Bienvenida la tarde’ compartió cómo enterarse de estas traiciones la afectaron emocionalmente en el pasado, aunque en algunos casos decidió dejarlas pasar para intentar salvar la relación. “Los he descubierto, con perdón, manejo y demás. Lo he llevado de diferente manera en cada año, con edades distintas”, afirmó.

Finalmente, San Martín admitió que ella también ha sido infiel en algunas ocasiones, pero no en todas sus relaciones. "Me ha tocado pedir disculpas en su momento, no a todos. De los tres, con uno sí me porté súper súper mal. Uno se siente mal cuando pierde a una persona que ha sido buena contigo, no lo repetiría, se siente feo, por eso prefiero los buenos momentos que las relaciones", concluyó.





Andrea San Martín revela que Deyvis Orosco le fue infiel. (Composición)





