La cercana relación con una trabajadora de la parlamentaria Kira Alcarraz y un video propalado del programa Punto Final en el que se ve al vocero de la bancada de Acción Popular ingresando con esta mujer a un edificio de Lince, le está costando caro al congresista Darwin Espinoza. Su esposa anunció el fin de su relación matrimonial con el denunciado por el caso Los Niños tras el último escándalo en el que se ha visto involucrado Espinoza.

“Ante los recientes acontecimientos suscitados que involucran mi vida familiar quiero informar a la opinión pública que doy por terminada la relación matrimonial que hasta la fecha he sostenido con el señor Jhaec Darwin Espinoza Vargas”, indicó Bélgica Arangoitia, en un comunicado publicado en su red social.

En medio de la denuncia por un presunto intercambio de favores con el congresista Darwin Espinoza para favorecer a sus allegados, la legisladora Alcarraz, anunció la separación de su trabajadora, Stephania Cuya Bezzolo, la mujer vista con Espinoza, hasta que se aclaren los hechos.

La parlamentaria de Podemos aclaró que Cuya no era asesora sino una auxiliar y rechazó que su contratación haya supuesto un presunto intercambio de favores con el acciopopulista.

“Yo la contraté y tengo toda la libertad de contratar a quien yo crea conveniente. Los congresistas no solamente contratamos al personal de confianza, sino que pasa por Recursos Humanos del Congreso y ellos hacen los filtros. Si me hubieran dicho que no calificaba, no se le contrata. Ella sí calificaba, la he puesto como auxiliar, no como asesora porque le falta mucho a la señorita”, explicó la legisladora.

El programa Punto Final denunció que la congresista Alcarraz contrató, en la Comisión de Inclusión Social y Personas con Discapacidad que preside, a Stephania Cuya Bezzolo, amiga cercana de Darwin Espinoza.

La joven Stephania Cuya ya había trabajado anteriormente en el despacho de Espinoza, aunque su paso fue breve en 2021.

Según el programa periodístico, la joven no tiene carrera universitaria y gana en la actualidad como auxiliar en la Comisión de Inclusión Social 3,500 soles mensuales.

Además, dicha contratación se realizó el 17 de agosto del 2023, tres días después de que el congresista de Acción Popular le cedió a Alcarraz el cupo que tenía su partido en la Comisión de Ética.

Pero la denuncia va más allá y revela que el mismo mes que Stephania Cuya lograba un puesto en la Comisión de Inclusión Social, Acción Popular se hacía de los servicios de Myrna Mosso Carmona, amiga de Alcarraz.

Perú21 ePaper, ingresa aquí y pruébalo gratis