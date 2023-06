Libertad Popular obtuvo su inscripción oficial ante el Jurado Nacional de Elecciones. Perú21 conversó con el exministro de Energía y Minas Rafael Belaunde Llosa, líder del movimiento.

¿En qué se diferencia su partido de otros?

Estamos persiguiendo una serie de ideas. Obviamente, nuestro principal interés es ser gobierno, pero eso al final depende del elector. Pero no es un proyecto individualista ni personal ni caudillista.

¿Qué propone Libertad Popular?

Tener una gran cruzada por la salud que es la base de todo, de ahí la educación para que nuestra población, y nuestros jóvenes sobre todo, sean productivos. Y eso tiene que ir acompañado con una infraestructura, porque de nada sirve ser muy eficiente y competente si no puede llegar al mercado. Yo creo que el desafío del Perú moderno es generar las condiciones para que la economía de mercado se extienda para todo el territorio nacional y en favor de todos los peruanos. El sur andino, el oriente del Perú, el desafío geográfico es mucho más complejo. Pero como no existe infraestructura para llegar al mercado, no pueden ser parte de la economía de mercado. Entonces, está bien hablar de mercado, del capitalismo, pero hay que dotar también al país de la infraestructura que permita que todos los ciudadanos puedan participar de la economía de mercado. Entonces en un país como el Perú, el rol del Estado sí es muy importante.

¿A qué se refiere cuando habla de capitalismo popular?

No es sustituir al Estado, sino que el Estado se ponga al servicio de expandir el mercado en favor del ciudadano. Es una revolución capitalista. Tenemos que relanzar el Perú, la inversión privada para retomar niveles de crecimiento del 6% o 7%. Porque si no crecemos a esos niveles, el modelo económico siempre estará cuestionado, porque crecer menos de esos niveles es un crecimiento que demora mucho en trasladarse en beneficio palpable para la población.

¿Qué opina del cambio de la Constitución?

El Perú ha tenido doce constituciones. Si cambiar la Constitución generase progreso, nosotros seríamos el país más rico del mundo. Hay aspectos que hay que cambiar de la Constitución, pero no tienen que ver con el capítulo económico, sino con cosas relacionadas con la bicameralidad, a cómo se elige al defensor del Pueblo, a los miembros del TC.

¿Cuál es su postura en cuanto a libertades civiles?

Yo creo que hay espacio para que el Estado reconozca que si dos personas quieren tener un proyecto de vida común estén amparados por la ley. Eso me parece que es algo de sentido común.