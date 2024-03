El 75% desaprueba la gestión del ministro del Interior, Víctor Torres, según la encuesta de Ipsos que publicamos ayer en Perú21. Sobre ello conversamos con el exdirector general de la Policía, Eduardo Pérez Rocha.

¿Le sorprenden estas cifras?

No han habido acciones positivas del ministro, desde el problema que tuvo con el comandante general Angulo, el hecho de Pataz cuando murieron trabajadores de la minera Poderosa y dijo que había detenidos cuando no había ninguno, y el asalto de la seguridad del hijo de la presidenta donde él justifica el robo del armamento diciendo que los agentes estaban dormitando. En la interpelación, además, dio respuestas evasivas. Por eso, antes que el primer ministro vaya al Congreso a pedir el voto de confianza debe procurar cambiarlo. Que salga del sector es un clamor nacional.

¿A qué obedece que el Gobierno lo mantenga en el cargo?

No conocemos quién propuso a Torres. En tiempos del anterior primer ministro, nos enteramos que él fue general de la Policía pero pasó al retiro en 2020 y no está actualizado porque se fue a residir a Miami. Hay un aumento exponencial de robos y hurtos. De acuerdo a encuestas internacionales, Ecuador y Perú lideran este tipo de ilícitos. Los secuestros han aumentado a 68% con relación al año anterior. Las extorsiones aumentaron en 70%. En sicariato, estamos en un promedio espeluznante. Estos resultados nos generan un problema de inseguridad y sensación de inseguridad, que ya está llegando al 90%. Es lamentable que la presidenta de la República le haya dado su respaldo a Torres, a pesar de su trabajo deficiente.

¿El primer paso para combatir los indicadores de delincuencia es retirar a Torres?

En este momento el gabinete es el que tenía Otárola, no hay ni un cambio. La interpelación y posterior censura es algo que todos esperamos. Él es el responsable, como presidente del Conasec, que estamos acabando el primer trimestre y no tenemos plan de seguridad ciudadana. Los gobernadores y a alcaldes, que presiden los comités con el Ministerio Público, Poder Judicial, Juntas Vecinales, empresarios, etc., no tienen a quién seguir para disminuir la delincuencia.

