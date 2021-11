El Panel Independiente para la Elección de Magistradas y Magistrados del Tribunal Constitucional hará seguimiento al proceso de selección llevado acabo por la Comisión Especial del Congreso. El bloque estará conformado por cinco expertos internacionales, entre ellos el jurista venezolano y expresidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) Carlos Ayala; la vicepresidenta de la corte constitucional de Ecuador Daniela Salazar; el representante del Instituto Iberoamericano de Derechos Humanos (IIDH) y exrelator Especial para la Libertad de Expresión de la OEA Eduardo Bertoni; la jueza chilena de garantías María Zapata y el expresidente boliviano Eduardo Rodríguez.

El abogado argentino Bertoni conversó con Perú21 y dio cuenta de los alcances de su grupo de trabajo, así como proximidad con proceso realizado desde el Parlamento.

¿Cuál es la naturaleza de este panel y cómo surge la iniciativa?

Se trata de una iniciativa impulsada por la sociedad civil peruana e internacional, inspirada en experiencias previas y exitosas convocadas para la evaluación independiente de los perfiles a candidatos y candidatas a órganos y cortes internacionales. Quienes son parte de esa convocatoria, entre otras organizaciones, son el Due Process of Law Foundation, que tiene sede en Washington, la Comisión Internacional de Juristas, cuya sede está en Suiza y el Instituto Iberoamericano de Derechos Constitucional.

¿Cuáles son los antecedentes o experiencia previa del panel?

Como experiencias exitosas de este tipo de iniciativas pueden citarse la elección de miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos -CIDH- en 2015, 2017, 2019, 2021; Corte Interamericana de Derechos Humanos en 2015, 2019, 2021. Corte Suprema de El Salvador en 2018. Suprema Corte de México en 2019. Hay experiencias en Ecuador y Guatemala. Y también en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y la Corte Penal Internacional. Aclaro que yo no participé de esas experiencias, por lo cual me sentí muy honrado cuando me invitaron a participar en esta en Perú.

¿Qué funciones asumirán en relación al proceso de selección de miembros del TC en Perú?

El plan es acompañar y hacer un seguimiento de las diversas instancias del proceso para que este se desarrolle de la mejor manera posible. En el mejor de los escenarios nos limitaremos a plantear algunas sugerencias sobre la base a la normativa peruana y los estándares internacionales aplicables. Lo que debe quedar caro es que nuestro ánimo es constructivo y pretende fortalecer la decisión que finalmente beneficia a la sociedad peruana. También planeamos culminar con un informe final en el que evaluaremos el proceso, pero también a los candidatos. Este informe lo presentaremos los primeros días de marzo de modo que los congresistas tengan ese insumo al momento de tomar la decisión en el Pleno del Congreso.

Tras la presentación de tachas y evaluación curricular vendrá la etapa de entrevistas. ¿Podrán acceder a las entrevistas?

Ya solicitamos una reunión a la Comisión Especial del TC del Congreso que está llevando el proceso de selección para presentarnos y plantearles lo que vamos a hacer, aunque lamentablemente aun no tenemos respuesta. Esperamos que esta reunión se pueda dar. Es importante que se conozca el objetivo de este panel de primera mano por las distintas instancias en el Perú. Las informaciones que damos a la prensa son muy valiosas para comprenderlo pero insistimos en tener reuniones como la que ya tuvimos con con la presidenta del TC, Marianela Ledesma, para presentarnos. Esa reunión fue muy importante para entender mejor el proceso, los antecedentes y problemas que han existido en el pasado.

¿Tienen previsto comunicarse con algunos de los 76 postulantes aptos hasta el momento?

En el Reglamento de Elección, siguiendo las mejores prácticas de transparencia, el Congreso ha aprobado que las entrevistas serán públicas. Es una muy buena práctica que así sea y trataremos de estar presentes si se puede directamente o en todo caso a través de un representante, pero aun no hemos decidido si haremos preguntas a los postulantes. Es una metodología que se ha usado en otros experiencias como las que mencioné antes y no la hemos descartado.

Entre los candidatos, algunos registran irregularidades o denuncias previas. Como panel, ¿emitirán algún pronunciamiento al respecto para alertar sobre los candidatos cuestionados?

De momento no vamos a pronunciarnos sobre casos específicos, pero instamos públicamente a que toda persona que considere tiene elementos para plantear una tacha lo haga pues el plazo para ello vence este 1 de diciembre (mañana). Es importante resaltar que las tachas pueden plantearse sobre los requisitos formales para ser magistrado, pero también sobre su solvencia e idoneidad moral. Por lo que sabemos, hasta el 26 de noviembre se habían presentado dos tachas. Valoramos positivamente que toda la información de los expedientes y las tachas está siendo publicada por la Comisión en su página, lo cuál ello nos permitirá tenerlas en cuenta.

Al tener acceso a las tachas presentadas, ¿analizarán los descargos para una posterior evaluación?

El reglamento tiene previsto que la resolución de las tachas debe estar motivada así que ello nos permitirá analizar con suficiencia si estas se han resuelto correctamente y pronunciarnos al respecto si fuera necesario. Lo que sí podemos adelantar como problemático es que al ser 76 los candidatos puede ser difícil o al menos complicado que la ciudadanía pueda recabar la información suficiente para plantear tachas. Y recordemos que esta es la única etapa en la que se ha previsto participación ciudadana.