El congresista Enrique Fernández Chacón comentó este lunes sobre su estado de salud tras informar, hace unos días, que dio positivo a la prueba de descarte de COVID-19.

Tras conocerse su diagnóstico se informó que el legislador venía siendo atendido en la clínica Ricardo Palma y que su evolución era favorable. No obstante, lejos de solidarse con su caso, un grupo de personas decidió atacarlo en redes sociales por optar por la atención de un establecimiento privado en vez de uno público.

A través de su cuenta de Facebook, el parlamentario compartió un mensaje en el que explica la razón de esta decisión y en ella señala que, debido a que su estado se complicaba, su hijo quien es médico de profesión lo trasladó a este lugar donde sí había una cama disponible para recibir atención.

“Recibir el diagnóstico respecto al COVID19, no ha sido fácil. Pero, no tengo por qué quejarme de la suerte que me toca vivir. Sería mezquino expresar molestia cuando allá afuera hay mucha gente que está pasando lo mismo y en peores condiciones. Agradezco a mi hijo, que es médico, por tomar la mejor decisión, al notar que mi situación se complicaba, consultó a dónde llevarme, y en medio de la mayor crisis sanitaria que vive el país, simplemente terminé aquí, dónde sí había cama. A mal tiempo, buena cara, compañeros. Saber que cuento con todos ustedes, me llena de energía para seguir luchando. ¡Adelante!”, escribió.

Fernández Chacón, además, envió un mensaje de aliento a la ciudadanía en medio de la pandemia por COVID-19.

“Cuídense, la vida es preciosa, vale la pena cuidarla”, compartió

