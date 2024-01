Este jueves 11, la Junta Nacional de Justicia (JNJ) escuchó y revisó la apelación de la suspendida Fiscal de la Nación, Patricia Benavides, y dejó la decisión a voto de los magistrados.

Como se recuerda, extitular del Ministerio Público se presentó a la audiencia de la JNJ para cuestionar la suspensión por seis meses que recibió por liderar una presunta organización criminal.

“Yo no me corro. Me defino como una fiscal y madre que más de 28 años puse mi vida al servicio del Ministerio Publico y ahora se intenta manchar mi carrera”, exclamó la que fuera la cabeza de la Fiscalía.

Junto a su abogado, el excongresista aprista e investigado por el Ministerio Público, Jorge Del Castillo, ambos se presentaron para solicitarle a la Justicia que revoque su sanción por “falta de pruebas en su contra”.

“No soy líder de una organización criminal. Sólo hay dichos y unos pantallazos de WhatsApp manipulados. Rechazo todas las imputaciones en mi contra”, respondió tajantemente la excabeza de la Fiscalía de la Nación.

Acto seguido, Jorge Del Castillo tomó la palabra: “La JNJ no ha presentado ni una sola prueba adicional, una pericia, algo, nada. Si dicen que mi representada se ha coludido con los congresistas, que vengan ellos a declarar”.

Adicionalmente, el representante legal de la suspendida Fiscal solicitó a los magistrados que se abstengan de seguir con el procedimiento y que remitan este caso al Congreso de la República.

Sin embargo, esto no sería posible por tratarse de dos poderes distintos del Estado, el Judicial y el Legislativo. En caso de que el Parlamento tomase el caso, sería un juicio político, mas no legal.

“No contienen código hash ni señalan procedencia. Además, estos chats han sido manipulados lo que configura una mala praxis. Han tomado fotos y cortado lo que les conviene”, sentenció.









