El pasado 30 de abril hubo una reunión especial entre tres personajes: Mateo Castañeda, abogado de la presidenta Dina Boluarte, Carlos Morán y el agente encubierto ‘René', quien es el propio Harvey Colchado. Para ese entonces, el allanamiento a la casa de la presidenta ya se había llevado a cabo y Colchado también había sido separado de la Diviac.

En el Centro Aeronáutico de la Fuerza Aérea del Perú, los tres personajes tuvieron conversaciones en el cual tocaron distintos temas. Cabe destacar que fiscales de EFICCOP, que tenían conocimiento que Colchado era agente infiltrado.

En este diálogo, presentado por el programa Punto Final, que se extendió por más de dos horas, se habló, en primer término, del allanamiento a la casa de Boluarte y la tarjeta del Rolex que se encontró en esta y quién habría filtrado esta información a la prensa.

Mateo Castañeda: Hiciste lo que te aconseje ¿no?

A.E. René: No, es que nosotros no lo hemos filtrado.

Mateo Castañeda: ¿Quién ha sido?

A.E. René: Para mí que ha sido… lo que pasa es que usted ha visto la casa, estaba llena y si usted ve se mueven de acá para allá, ahí alguien le ha tomado foto, pero nosotros no hemos sido, yo he hablado con mi personal ¿quién ha filtrado? Y no.

Mateo Castañeda: Tienes que hacer eso pues, te van a chancar eso más. Yo lo que digo es esto, tú no has sido, entonces, hay que ver quién ha sido. La Fiscalía, al toque no más, sacó un comunicado y dice nosotros no hemos sido.

A.E. René: Lo que pasa es que todavía no ha habido ninguna denuncia.

Mateo Castañeda: ¿Entonces quién queda?

A.E. René: ¿Dónde han denunciado?

Mateo Castañeda: Porque las filtraciones se van a investigar y cuando se investigue… (ininteligible).

A.E. René: Pero estamos hablando de la tarjetita de identificación, esa, claro, lo que pasa es que yo no puedo decir él ha sido, he preguntado a mi personal y no.

Mateo Castañeda: Para eso se hace una investigación, si la investigación al final dice que no se puede determinar, es otra cosa (ininteligible).

A.E. René: Claro, conversamos la otra vez, fue una sugerencia.





Sobre el agente ‘Conejo’

En otro momento de la conversación el abogado Castañeda aseguró que Dina Boluarte habrí pagado 30 mil dólares a Martín Gonzáles, alias ‘Conejo’.

Mateo Castañeda: Cuénteme las últimas.

A.E. René: Así me están dando. Me han abierto cinco investigaciones, inspectoría, primero fue la torta, yo ni la subí, ahí me van a probar si es mi teléfono, no. La otra fue por el allanamiento, pero ha sido por el uso del torito y por la orden de operaciones. Después otra es de Patricia Benavides.

Carlos Morán: Ella te denunció.

A.E. René: Sí, nos ha denunciado, también por su investigación.

Mateo Castañeda: Pero ¿por qué te ha denunciado?

A.E. René: Por el agente Roberto, que no existe, que todo es creado.

Mateo Castañeda: Te conté, te he contado que ‘Conejo’ ha hecho esa chamba y la Dina le pagó treinta mil dólares.

A.E. René: ¿Qué chamba?

Carlos Morán: Treinta mil dólares le pagó Dina ¿Para qué?

Mateo Castañeda: Para que haga la chamba de recolectar esa red WhatsApp (ininteligible) y ya hecho, pum, te lo trasladaron.

A.E. René: No, no ¿'Conejo’ qué ha hecho? ¿Ha recolectado los WhatsApp de quién?

Carlos Morán: De Villanueva y te ha entregado a ti.

A.E. René: Ah sí, me contó, no, no pasa nada, ‘Conejo’ no tiene nada que ver. Mira, ‘Conejo’ me ha denunciado a mí por la fuga de Hinostroza, nos hemos denunciado, y va a venir a darme, no, imposible.





Intercambio de ‘figuritas’

También en la conversación hubo un momento en que se habló del otro agente infiltrado, Walter Lozano ‘Bica’, a quien Mateo Castañeda le pedía información sobre Juan Carlos Villena, Fiscal de la Nación, y su adjunto, Hernán Mendoza, quien tenía el tema del allanamiento. A cambio de ello, le ofrecieron que no “lo frieguen” a fin de año, en relación a que lo podrían poner en retiro.

Mateo Castañeda: A ‘Bica’ le di un mensaje para ti, en el sentido que podemos intercambiar figuritas ¿Te dijo?

A.E. René: Me dijo que iba a protegerme, nada más.

Mateo Castañeda: Yo le decía esto a ‘Bica’, mira, dile a tu amigo que me consiga información del ‘uno’.

A.E. René: Ah ya.

Mateo Castañeda: Y de su adjunto, el doctor Hernán Mendoza, que es el del tema de los Rolex, porque le hice comprender a ella que él es el que ve lo del allanamiento y le han sorprendido al juez y que tú no eres uno de ellos (ininteligible). Yo le he explicado a ella, le dije que todo el mundo habla de él porque es policía, le echan la culpa fácil, pero él solamente ha obedecido una orden ¿Quién consiguió la orden judicial? Es el fiscal ¿Quién es tu enemigo? El Fiscal de la Nación y el fiscal adjunto, ellos son tus enemigos. Yo le dije a ‘Bica’, dile al amigo que intercambiemos figuritas pues, si yo tengo algo de ahí estaré en mejor posición (ininteligible) ¿Sabes cuál es la otra figurita? Lo de diciembre, porque en diciembre seguro van a querer fregarte.

A.E. René: En diciembre son las invitaciones.

Mateo Castañeda: Por eso, antes de eso ¿Cuándo hacen sus cuadros?

A.E. René: Noviembre para diciembre.

Carlos Morán: A fines de octubre ya tienen todo ya.

A.E. René: Entonces, ¿Qué necesita?

Mateo Castañeda: Información del FN y Mendoza.

A.E. René: ¿Lo que sea? ¿Laboral o personal?

(ininteligible)

Mateo Castañeda: Sí, laboral, personal, lo que sea (ininteligible) hay mucha ignorancia de cómo se mueve el mundo policial, fiscal, judicial, y a ti te hacen ver con una reputación o como una leyenda urbana te han construido ¿no?

A.E. René: No saben que solo he ejecutado la medida, no he investigado nada.





“El Fiscal es el enemigo”

Asimismo, el abogado aseguró que le dijo a Boluarte que el “enemigo” era el Fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, quien permitió que por cohecho, se le pueda denunciar constitucionalmente. Asimismo, señaló que Villena no tendría la mejor situación política en la Fiscalía.

Mateo Castañeda: Eso es lo que yo le expliqué. Ella ya entendió… ahora ya no enriquecimiento, ahora es cohecho, entonces… ¿quién es tu enemigo? ¿Quién está pensando en eso de ampliar? No se contentan y amplian, amplian, amplian ¿quién es tu enemigo? Pero lo que pasa es que yo no tengo nada…, no chocas con tu gente, no chocas con Marita, no chocas con nadie…

Carlos Morán: El cohecho es bien forzado, porque es un beneficio para la población, esa cuenta es para mí, es dinero que ha ingresado al gobierno regional, no es a mi cuenta, cómo va a decir coima, cien millones de coima.

Mateo Castañeda: No hay coima para beneficio social.

A.E. René: Lo que quiere decir es que de ahí ha salido para los relojes, como un adelanto.

Mateo Castañeda: Yo estoy tranquilo, porque yo sé por qué jurídicamente eso lo gano…

Carlos Morán: ¿No tiene operadores?

Mateo Castañeda: No tiene, mira él sabe que su situación es precaria, cuando termina la suspensión, si vuelve, ¿Él a dónde va? Lo mandan al Jurado o a la Fiscalía, entonces su situación es precaria, pero ahí hay otra señora, la señora Delia, entonces si no vuelve la señora… no se va a quedar, entonces él tiene que convocar a una junta para elegir al FN para el mandato completo y en esa elección está Pablo, Delia y ella. Entonces, él quiere con esta investigación a la FN posicionarse… yo lo veo así, como una persona que no tiene méritos, que ha hecho una carrera muy oscura… entonces crea esta investigación, esta es la investigación y voy a llegar y con eso me tienen que elegir FN por este caso tan importante, no puedo dejarlo, ese es su juego de él. Y el otro, el adjunto, su mujer trabajó en la PCM de este gobierno, en el premiarato de Otárola le dan por concluido su contrato… y luego el hombre se convierte en enemigo del gobierno porque botaron a su mujer en vez de tocar la puerta y ponerla en otro sitio, él es más papista que el propio FN.





