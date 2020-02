En el partido Unión por el Perú (UPP) tienen un objetivo claro: la liberación de Antauro Humala. Cómo lograrán eso es algo en lo que parece que aún no se ponen de acuerdo.

Mientras que en diversas entrevistas Virgilio Acuña ha señalado que UPP presentará un proyecto para lograr la amnistía, el sentenciado por el ‘Andahuaylazo’, el virtual congresista Posemoscrowte Chagua, manifestó a este diario que esa no será la forma en la que buscarán su excarcelación.

“Virgilio Acuña no es nuestro vocero, él se ha equivocado, tampoco es congresista, no está al tanto de las decisiones que estamos tomando con Antauro Humala. Antauro no quiere amnistía; lo que quiere es que haya justicia”, manifestó.

En ese sentido, explicó que irán por la vía judicial para liberar al hermano del expresidente Ollanta Humala, y no descartó pedir una comisión investigadora sobre este caso.

Por su parte, el virtual legislador de UPP Rubén Ramos dijo que la liberación del etnocacerista está en la agenda del partido, pero expresó que si no se logra, continuarán con los demás temas proyectados.

“Yo suscribo lo que dice el señor Virgilio Acuña de la amnistía, pero si no se logra, no vamos a imponernos, hay que seguir adelante con los otros temas”, resaltó.

SABÍA QUE:

-Virgilio Acuña indicó a este diario que su intención es la amnistía no solo para Antauro Humala, sino para otro grupo de personas. Además, prefirió no responder a Chagua. “No voy a entrar en contradicciones con ninguno de mis compatriotas”, se excusó.

-Unión por el Perú habría logrado al menos 13 curules en este nuevo Parlamento. La ONPE aún no oficializa si uno de ellos es Virgilio Acuña.

-Los virtuales congresistas de UPP no asistieron al diálogo con el presidente Martín Vizcarra por pedido de Antauro Humala.